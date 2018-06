To brødre, som i dag er 27 og 28 år, sexmisbrugte ifølge tiltalen mod dem deres cirka ti år yngre stedsøster fra pigen var blot fem år gammel.

Den lille pige blev i en periode gennem mere end tre et halvt år fem til ti gange fastholdt og voldtaget, ligesom hun blev udsat for blandt andet tvunget oralsex og tvunget til at masturbere de to brødre.

De uhyggelige overgreb fandt hver gang sted i et værelse på 1. salen i familiens hjem i Frederikshavn. Pigen blev her tvunget ned i en seng eller på en madras, der blev lagt på gulvet.

Begge brødre blev anholdt i april i år og fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor de blev varetægtsfængslet.

I næste uge sidder de to brødre på anklagebænken i sagen, som har rystet det nordjyske lokalsamfund.

Begge nægter sig skyldige i tiltalen om de uhyggelige overgreb, der ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt sted i perioden fra januar 2006 til september 2009. Fra begyndelsen af det årelange sexmisbrug var de henholdsvis 15 og 16 år gamle.

Sagen er først kommet til politiets kendskab nu, fordi pigen, som i dag er 18 år, gennem hele sin opvækst har gået og gemt på de frygtelige oplevelser.

Men da hun i marts i år betroede sig til nogle veninder, valgte de at anmelde sagen til Nordjyllands Politi. Og i begyndelsen af april blev brødrene anholdt, efter efterforskerne havde samlet materiale nok til at få dem varetægtsfængslet.

Det er den yngste af de to, som er tiltalt for at have udsat stedsøsteren for de op mod ti tilfælde af vaginal voldtægt. Han er også tiltalt for flere andre former for sexmisbrug af pigen.

Ifølge anklageskriftet gik der et år, inden den ældste af brødrene begyndte at begå overgreb på stedsøsteren. Tiltalen mod ham omhandler tvunget oralsex og anden kønslig omgang end samleje.