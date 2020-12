En gangbro er styrtet sammen på Trekroner Allé ved Roskilde efter at blive påkørt af en kranbil.

»Klokken 13.57 modtager vi en anmeldelse om, at en bro er styrtet sammen,« oplyser en meget kortfattet vagtchef fra Midt- og Vestsjællands Politi.

På billeder og i en video B.T. har fået tilsendt kan man se, at broen er styrtet ned over en lastbil med en mindre kran.

Broen er til dagligt stærkt benyttet af tusindvis af studerende på Roskilde Universitet, men grundet corona og hjemmeundervisning, så er broens antal af fodgængere stærkt mindsket i denne tid.

Foto: Steven Knap – Byrd

B.T. har snakket med Paulina Anna Maxa, som bor lige ved siden af broen og oplevede nedstyrtningen fra første parket.



»Jeg bor lige ved siden af broen, og jeg kan se den fra min altandør. Jeg var lige stået op, og imens jeg trækker gardinet fra, så hører jeg et ordentligt brag.«

Midt- og Vestsjællands Politi melder, at der ikke er nogen tilskadekomne. Øjenvidnet Paulina fortæller, at chaufføren er blevet kørt væk, for at blive tjekket. Politiet har endnu ikke bekræftet, om det er er tilfældet.

Politi og redningsmandskab er på stedet og P4 Trafik Sjælland skriver, at Trekroner Allé er spærret i begge retninger imellem Trekronerparken og Trekroner Stationsvej.

B.T. følger sagen.

En kranbil er blevet mast af en sammenstyrtet gangbro. Foto: presse-fotos.dk