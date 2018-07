Mønsbroen er spærret i begge retninger efter et færdselsuheld, og Vejdirektoratet forventer først, at broen er genåbnet omkring klokken 18.

»Vi er næsten kun lige landet derude, men anmeldelsen er kommet kl. 15.39, og uheldet er sket på Mønsbroen, hvor en kornbil har ramt en personbil, og broen er nu spærret i begge retninger,« siger vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, Ole Hall.

»Der er personskade, men vi har ikke omfanget af det endnu,« tilføjer han.

Der er i øjeblikket meget tung trafik i området, fordi der udover uheldet også har været en gårdbrand i nærheden, og derfor må man som bilist i området forvente ekstra tung trafik mandag eftermiddag.

»Vi har henvist til, at hvis man skal til og fra Møn, så må man køre over Bogø, og det er der så masser, der gør nu til og fra arbejde, og det er lige forbi en gårdbrand, vi også har været ude til. Den er slukket, men der er tæt trafik på rute 287 lige nu,« siger vagtchefen, som opfordrer til, at man venter lidt med at køre, hvis det er muligt.

»Vi er godt klar over, at trafikken er tung, så hvis man lige kan holde ind på Farø og spise en is, eller vente lidt med at køre, vil det være en fordel,« siger Ole Hall.