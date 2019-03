Svigersøn til den svindelsigtede Britta Nielsen Kian Omid Mirzada er torsdag blevet dømt for overtrædelse af knivloven.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Maria Jensen til B.T.

Sagen blev afgjort som en udeblivelsesdom, da Kian Omid Mirzada slet og ret ikke mødte op i Retten i Glostrup, hvor sagen blev behandlet.

Derfor blev tiltalen mod Kian Omid Mirzada ikke bestridt, og dommen faldt derfor helt i tråd med påstandene i anklageskriftet.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Her fotograferet under retsmødet i Sydafrika, hvor hun fik lov til at rejse hjem til varetægtsfængsling i Danmark. Foto: PHILL MAGAKOE

Sagen begyndte 14. januar 2018, hvor en foldekniv, en økse og en hammer blev fundet i en personbil ejet af Britta Nielsens svigersøn.

Det skete på en adresse i Hvidovre.

Retten har nu afgjort, at Kian Omid Mirzada ikke havde et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål' med at være i besiddelse af de tre genstande, oplyser Maria Jensen.

Ifølge loven må knive ikke bæres offentligt uden netop et 'anerkendelsesværdigt formål'.

Kian Omid Mirzada er ægtefælle til Britta Nielsens datter, Jamilla Hayat, og har været med på blandt andet luksusrejser. Her er han med i en videooptagelse fra Mozambique i 2007. Foto: Privat

Øksen og hammeren er i retten blevet betragtet som slagvåben.

Som følge af rettens afgørelse har Kian Omid Mirzada fået en bøde på 6.000 kroner.

Kniven, hammeren og øksen er nu konfiskeret.

Kian Omid Mirzada har tidligere nægtet sig skyldig i tiltalen, men grundet hans fravær i retten torsdag antager retten automatisk, at den tiltalte ikke har indvendinger mod anklagerens påstande.