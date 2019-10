»28. maj 1954« og »Bare Britta«.

Det er efter tre retsdage foreløbig de eneste sætninger, som den svindeltiltalte Britta Nielsen har fået sagt til domsmandsretten i Københavns Byret.

Det skete på den nu noget grundstødte retssags førstedag i torsdags, da retsformanden bad hende oplyse fødselsdato og hvordan hun gerne ville tiltales i retten, når der nu faktisk står Anna Britta Troelsgaard Nielsen på dåbsattesten.

Anklagemyndigheden havde håbet, at den enorme sag om svindel for knap 117 mio kr. gennem 25 år kunne være gennemført på ni retsdage. Men den tidsplan ligger nu godt og grundigt i ruiner.

På første retsdag måtte den hjertesyge Britta Nielsen køres væk fra retten i en ambulance lige efter frokostpausen, fordi hun angiveligt følte sig svimmel.

Men mindst lige så afgørende har det været, at hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, som noget af det allerførste insisterede på, at retten skulle tage stilling til, om de formelle betingelser for at bruge en særlig løfteparagraf i straffeloven var til stede.

Ifølge anklagemyndigheden har Britta Nielsens svindel været så grov og omfattende, at straffelovens paragraf 88 skal i spil. Den kan forhøje strafudmålingen med indtil det halve.

Konkret vil det i Britta Nielsens sag forhøje den teoretiske strafferamme fra otte til 12 års fængsel.

Det kæmper hendes forsvarer dog for at forhindre. Især med henvisning til, at løfteparagraffen først er kommet ind i sagen, efter at Britta Nielsen - frivilligt - var vendt hjem til Danmark, efter at være blevet anholdt i Sydafrika 5. november sidste år.

I det hele taget mener advokat Nima Nabipour, at han som forsvarer for Britta Nielsen burde have været taget med på råd under hendes anholdelse i Sydafrika. Derfor har han nu forlangt en redegørelse fra anklagemyndigheden om 24 spørgsmål i forhold til forløbet omkring hendes hjemrejse til Danmark.

Da hun blev anholdt i Sydafrika, blev der indgået en særlig aftale mellem Rigsadvokaten og myndighederne i Sydafrika.

Aftalen gik på, at Britta Nielsen ville blive løsladt i Sydafrika, hvorefter hun frivilligt ville følges med danske betjente til København. Det skete også, og på dansk jord blev hun så anholdt.

Under sagen har det dog vist sig, at den særlige aftale om udleveringen, som i sin tid blev indgået mellem Britta Nielsen og de danske myndigheden, ikke har været mellem de omkring 90.000 sider med sagsakter, som forsvareren har fået udleveret. Det skyldtes en beklagelig fejl, oplyste en af anklagerne i sagens andet retsmøde.

Det spegede forløb fik fredag retsformand Vivi Sønderskov til at oplyse, at domsmandssagen foreløbig er udskudt.

»Forsvareren har stillet nogle spørgsmål til anklagemyndigheden, som man nu er i gang med at besvare. Jeg har talt med parterne, om det vil give mening at starte afhøring af Britta Nielsen i dag, og beslutningen er blevet, at vi udsætter afhøringen til næste retsdag, som er 5. november,« lød det tirsdag formiddag fra retsformanden.