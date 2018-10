En beskeden og hjælpsom kvinde og en ganske almindelig HK’er.

Sådan lyder beskrivelsen af den svindelmistænkte Britta Nielsen, der lige nu er eftersøgt i hele verden for at have svindlet for 111 millioner kroner, da hun arbejdede tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen.

Beskrivelsen stammer fra Ellinor Colmorten, der i seks år – fra 2012 og 2018 – var kollega med Britta Nielsen i tilskudsforvaltningen.

»Jeg er simpelthen i chok over, at man kan leve et sådan dobbeltliv så længe,« siger Ellinor Colmorten til B.T.

Ellinor Colmorten havde indtryk af, at Britta Nielsen værnede om sit privatliv. Ifølge den tidligere kollega virkede hun ikke som én, der gjorde et stort nummer ud af sig selv.

»Hun var meget samarbejdsvillig, dygtig og hurtig til sine ting. Hendes fremtoning og væremåde var heller ikke ekstravagant på nogen måde,« fortæller Ellinor Colmorten.

Den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen dirigerede i årene 2002 til 2018 millioner af skattekroner, der var møntet på samfundets svageste borgere, ned i sin egen lomme. Nu er hun gået under jorden og er internationalt efterlyst for underslæb på 111 millioner kroner.

Britta Nielsen havde ansvaret for de såkaldte satspuljer, hvorfra man kan søge penge til projekter med hjemløse og andre udsatte borgere. Herfra kunne Britta Nielsen på forunderlig vis – og uden kollegaers viden – overføre penge til sin egen konto.

På intet tidspunkt ringede der en alarmklokke for Ellinor Colmorten. Hun havde godt nok hørt, at Britta Nielsens datter brugte mange penge på hestesport, og at sønnen investerede stort i safari-eventyr i Sydafrika, men Ellinor Colmorten havde ikke troet, at hendes tidligere kollega skulle være involveret i projekterne.

»Hun snakkede om, at datteren havde en hest, og hendes søn havde et firma i Sydafrika, men hun nævnte aldrig, hvor pengene kom fra. Udefra set levede hun et ganske almindeligt liv, og det virkede som om, at hun var en helt almindelig HK'er,« siger Ellinor Colmorten.

Forvaltningen havde kontrolsystemer, der gjorde, at medarbejderne ikke selv kunne gå ind og rette i systemerne. Der blev, da Ellinor Colmorten blev ansat, indført et nyt administrativt system, som havde startproblemer. Her blev Britta Nielsen sat til at rette op på fejlene, husker eks-kollegaen.

Ifølge Ellinor Colmorten havde Britta Nielsen også et tæt samarbejde med Rigsrevisionen, hvor hun hjalp dem med at lave stikprøver af tildelte satspulje-projekter.

Britta Nielsen har via sin advokat Nima Nabipour fortalt, at hun villig til at betale pengene tilbage. Det fremgår af en udtalelse fra den 4. oktober, hvor advokaten var mødt op i skifteretten, hvor den svindelmistænkte kvinde blev erklæret konkurs.