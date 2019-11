Københavns Byret fortsætter med sagen mod Britta Nielsen, hvor hendes kolleger afgiver forklaring.

En tidligere fuldmægtig og senere specialkonsulent blev en søndag sidste efterår ringet op af sin leder, som bad ham møde inde på sit arbejde hos Socialstyrelsen.

Årsagen var, at man havde fundet ud af, at der ulovligt var blevet ført penge ud af Socialstyrelsen til Britta Nielsens egne konti.

- Da vi opdagede, at der var problemer, bad min kontorchef mig om at komme på arbejde og begynde at undersøge, hvad der var sket. Udbetalingerne tog udgangspunkt i Tas (Socialstyrelsens interne program, red.), og som faglig sagsbehandler havde jeg et ret godt kendskab til Tas, selv om jeg ikke tog del i udbetalingerne.

Hermed begyndte vidnet slavisk at gennemgå de udbetalinger, hvor der var mistanke om svindel.

- Jeg fik en liste med udbetalingerne, og så gik jeg i gang med at kvalificere hver enkel udbetaling ved at se, hvilke metoder var blevet brugt til at foretage de her udbetalinger, fortæller han.

I hans undersøgelse stødte han blandt andet på en af Britta Nielsens metoder, der gik ud på at oprette fiktive projekter.

- De har tre forhold, som kendetegner dem. Alle udbetalinger på sagerne er gået til Britta Nielsen, og der er ikke nogle tegn på sagerne om, at der har været tale om et rigtigt projekt.

- Der ligger ikke nogle dokumenter, ansøgninger, regnskaber eller en rapport, som indikerer, at der er tale om et rigtigt projekt.

- Vi har ikke fundet nogle indikationer på, at der har været de her projekter med de her navne, siger han.

Britta Nielsen har selv erkendt fremgangsmåden.

I retten er det kommet frem, at hun kaldte en af de fiktive projekter for "Hjælp til selvhjælp".

