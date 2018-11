Mens Britta Nielsens mand levede, kunne han finde på at returnere et bælte til 300 kroner, som døtrene Samina Hayat og Jamilla Hayat havde givet ham. Fordi han syntes, det var for meget at bruge på en fødselsdagsgave.

Men efter mandens død i 2005 begyndte den svindelsigtede Britta Nielsen pludselig at bruge flere penge. Mange flere penge.

Hvor de før tog på billige charterrejser, gik turen kort efter mandens død til Sydafrika, hvor den blandt andet stod på sejlture, elefantridning, safariture og bungeejump. Og under rejsen købte Britta Nielsen den grund, hvor hun senere opførte et lækkert sommerhus. Britta Nielsen betalte det hele.

»Far og jeg har investeret vores opsparing og hans arv i værdipapirer og obligationer. Det har givet os en stor opsparing.«

Sådan forklarede Britta Nielsen ifølge døtrene Samina Hayat og Jamilla Hayat, at familien efter deres fars død i 2005 pludselig havde råd til luksusferier, dyre biler, smykker og at Britta Nielsen kunne betale for op mod 60 konkurrenceheste til Samina for svimlende 100.000 euro (cirka 750.000 kroner) til stykket.

Det fortæller svindelsigtede Britta Nielsens døtre i 'Brittas døtre taler ud' på Kanal 5 onsdag aften.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Foto: PHILL MAGAKOE Vis mere Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Foto: PHILL MAGAKOE

Både Samina Hayat og Jamilla Hayat afviser dog, at de har haft kendskab til moderens svindel, som ifølge sigtelsen har stået på mellem 2002 og 2018, hvor Britta Nielsen som ansat i Socialstyrelsen skulle have overført 111 millioner kroner fra satspuljemidlerne til sine egne konti.

»Jeg kan godt forstå, at man tænker, det virker helt ekstremt. Hvorfor er der ikke nogen klokker, der har ringet? Men for os har det været sådan gennem hele vores liv. Det har ikke været på en gang, at de her ting er blevet købt. Det er sket gradvist,« siger 34-årige Jamilla Hayat, der suppleres af sin lillesøster:

»Man sætter ikke spørgsmålstegn ved noget, når det kommer fra ens mor. Man stoler på sin mor,« siger hun.

Samina Hayat og Jamilla Hayat er sigtet for groft hæleri. Det samme er deres bror. De er sigtet for at have modtaget en stor sum penge, som de ifølge politiet vidste kom fra morens påståede millionsvindel.

Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen Vis mere Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen

Under interviewet på Kanal 5 bliver Britta Nielsens døtre konfronteret med indkøbet af konkurrenceheste til millioner af kroner, diamanter, dyre biler og morens rundhånede lån til dem begge. Lån der ikke er blevet betalt tilbage.

Hverken Samina Hayat og Jamilla Hayat kan forklare, hvor pengene kommer fra. Flere gange under interviewet er Britta Nielsens døtre ved at bryde sammen.

De beder også om at holde pauser, fordi de bliver forvirrede og har svært ved at få tankerne til at samle sig.

De tror stadig på deres mor uskyld, men indrømmer, at de nok har fået del i pengene, hvis det viser sig, at Britta Nielsen er skyldig i bedrageri.

»Hvis det er rigtigt, hvad der har været fremme i medierne, så har vi fået nogen af pengene, ja,« siger Jamilla Hayat.

Mens moderen Britta Nielsen og deres storebror Jimmy Hayat begge er varetægtsfængslede for svindel og groft hæleri, så lever de to hælerisigtede døtre Samina og Jamilla Hayat stadig deres liv i frihed.

I dag blev navneforbuddet på døtrene i sagen ophævet, og i aften stod de frem på Kanal 5 og fortalte deres version af begivenhederne.

Samina Hayat og Jamilla Hayat risikerer op til seks års fængsel for groft hæleri.