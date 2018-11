En ny sigtelse er dukket op i den svindelmistænkte Britta Nielsens nærmeste familie.

B.T. kan nu afsløre, at hendes ældste datter, Karina Jamilla Hayat, ikke alene er sigtet for groft hæleri ved at have nydt godt af sin mors millionsvindel over for Socialstyrelsen.

Den 34-årige datter sigtes også af Sydøstjyllands Politi for medvirken til frihedsberøvelse af en polsk håndværker i januar i år.

Fire mænd i alderen 23 til 37 år er tiltalt for selve kidnapningen eller tilskyndelse til den - heriblandt Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada. De nægter sig skyldige.

Karina Jamilla Hayat. Foto: Discovery Networks Danmark/'Brittas døtre taler ud' Vis mere Karina Jamilla Hayat. Foto: Discovery Networks Danmark/'Brittas døtre taler ud'

Polakken har i årevis arbejdet som håndværker for Kian Omid Mirzada, efter at de første gang fik kontakt for en halv snes år siden, da polakken blev hyret til at arbejde på en renovering af Britta Nielsens hus.

Det fremgår af retsbøger, som B.T. har fået adgang til.

Den polske mand blev sent om aftenen 13. januar opsøgt på sin kærestes bopæl i Give i Sydjylland af tre gerningsmænd. To af dem trængte ind i huset ved blandt andet at kaste en stor krukke gennem et vindue og smadre en rude.

For øjnene af den skrækslagne kæreste og hendes lille datter blev den 36-årige polak herefter slæbt ud til bagsædet af en VW Polo, hvorefter han blev kørt tværs gennem Danmark.

Ved Storebæltsbroen fik han ordre til at gemme sig for overvågningskameraerne ved at bøje hovedet ned mellem knæene, og på Sjælland gik turen med bortførerne herefter til to forskellige adresser. Til sidst endte turen ved Skælskør, hvor polakken efter godt 20 timers bortførelse fik lov til at slippe fri og blev samlet op af tilkaldt politi.

Kian Omid Mirzada er ægtefælle til Britta Nielsens datter, Jamilla Hayat, og har været med på blandt andet luksusrejser. Her er han med i en videooptagelse fra Mozambique i 2007. Foto: Privat Vis mere Kian Omid Mirzada er ægtefælle til Britta Nielsens datter, Jamilla Hayat, og har været med på blandt andet luksusrejser. Her er han med i en videooptagelse fra Mozambique i 2007. Foto: Privat

På det tidspunkt var Britta Nielsens svigersøn allerede om morgenen kl. 06.30 blevet anholdt på sin bopæl i Hvidovre ved København, fordi politiet havde en kraftig mistanke om, at han kunne have bestilt bortførelsen af sin polske medarbejder.

Ved anholdelsen blev Kian Omid Mirzada og Karina Jamilla Hayats bopæl ransaget, og også deres Range Rover blev grundigt undersøgt for mulige spor.

Britta Nielsens svigersøn blev efter anholdelsen samme aften fremstillet i grundslovsforhør for lukkede døre ved Retten i Kolding. Her blev han sigtet for medvirken til frihedsberøvelse af den polske mand, ligesom han også blev sigtet for at have udsat ham for alvorlige trusler tre uger tidligere. Blandt andet truede Kian Omid Mirzada ifølge sigtelsen med at ødelægge polakken og denne kones liv.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Her fotograferet under retsmødet i Sydafrika, hvor hun fik lov til at rejse hjem til varetægtsfængsling i Danmark. Foto: PHILL MAGAKOE Vis mere Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Her fotograferet under retsmødet i Sydafrika, hvor hun fik lov til at rejse hjem til varetægtsfængsling i Danmark. Foto: PHILL MAGAKOE

Dommeren i Kolding fandt mistankegrundlaget mod Britta Nielsens svigersøn så velbegrundet, at han blev varetægtsfængslet og nåede at sidde bag tremmer, indtil selve retssagen i juni blev indledt. På anden retsdag blev han dog løsladt efter knap et halvt års fængsling.

Ved samme retsmøde havde også hustruen Karina Jamilla Hayat som sigtet mulighed for at afgive forklaring i domsmandsretten, men hun meddelte, at hun ikke ønskede at udtale sig.

Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen Vis mere Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen

Britta Nielsens ældste datter er altså i modsætning til sin mand ikke tiltalt i sagen, men kun sigtet. Anklagemyndighedens endelige bevisvurdering i forhold til, om der eventuelt skal rejses tiltale mod hende, ventes først at ske, når den verserende retssag mod hendes mand og de tre øvrige tiltalte er afsluttet. Det ventes først at ske til april næste år, fordi der har været problemer med at få afhørt alle vidner.