Først i 2016 fandt Samina Hayat ud af, at der var heste for 11 millioner kroner i selskab, forklarer hun.

To heste til hver omkring tre millioner kroner var noget af det, som Britta Nielsens yngste datter, den i dag 32-årige Samina Hayat, fik, da hun trænede på stutteriet Schockemöhle i Tyskland.

Købene bliver blandt flere mandag gennemgået af anklager Lisbeth Jørgensen i Retten i Glostrup.

Her er datteren og Britta Nielsens to andre børn tiltalt for groft hæleri for samlet cirka 51 millioner kroner, fordi de skal have fået del i de penge, moren svindlede sig til i Socialstyrelsen.

- Priser og køb var ikke noget, jeg talte om med nogen, siger Samina Hayat.

Hun forklarer, at det var hendes mor, Britta Nielsen, som stod for adskillige hestekøb.

Først i 2016 blev Samina Hayat klar over, hvor meget hestene faktisk var værd, fortæller hun. Det skete i forbindelse med en sag om manglende betaling af moms.

Her fik hun at vide, at der da var heste i hendes selskab for 1,5 millioner euro - svarende til mere end 11 millioner kroner.

- Det var først der, jeg blev opmærksom på, at der var heste for så og så mange penge, siger Samina Hayat.

Hun fortæller, at moren fortalte, at pengene til hestene kom fra arv og investeringer.

Anklageren gennemgår også adskillige fakturaer med udgifter, som Samina Hayat har haft under sit ophold på Schockemöhle.

Gang på gang bekræfter datteren, at det er hendes underskrift, som ses på dokumenterne. Hun fortæller, at hun kom op på kontoret på stutteriet Schockemöhle, når hun skulle skrive under.

Anklager Lisbeth Jørgensen vil vide, om Samina Hayat ikke havde en idé om, at det hele var meget dyrt.

- Jeg ved godt, at jeg har forklaret det mange gange, men min energi og mit hoved var hos hestene, siger Samina Hayat.

Britta Nielsen overførte også millioner til datterens konto i Holland, da hun boede der og drev selskab. Samina Hayat fortæller, at hun ikke vidste, der blev overført så meget, og at hun troede, at hendes hestesalg fik selskabet til at løbe rundt.

- Det var faktisk noget, jeg havde det rigtigt skidt med. Jeg troede faktisk, at jeg klarede det mere eller mindre selv. Men det kan jeg se, at jeg så ikke har gjort, siger hun.

I retten er det kommet frem, at den 32-årige datter aldrig har haft et egentligt arbejde, og at hun siden 2016 har læst jura.

Samina Hayat er tiltalt for et beløb på cirka 37,2 millioner kroner, mens søsteren, Jamilla Hayat, er tiltalt for knap 3,5 millioner kroner. Deres bror er tiltalt for knap 10,7 millioner kroner.

Det er mandag eftermiddag hans tur til at forklare sig.

