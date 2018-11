Britta Nielsen vil i retten lørdag fortsat ikke fortælle, hvordan hun forholder sig til en sigtelse om bedrageri for mindst 111 millioner kroner.

Hun er mistænkt for over en årrække for at have svindlet Socialstyrelsen for mindst 111 millioner kroner.

En 38-årig mand er ligeledes sigtet i svindelsagen og vil også stilles for grundlovsforhør lørdag formiddag.

Undervejs har Britta Nielsen formået at vise overskud, da hun trods situationens alvor kom med en sjov bemærkning, der fik både hende og hendes advokat til at trække på smilebåndet.

