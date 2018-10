To dage efter at 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev politianmeldelt for at have stjålet 111 millioner kroner fra Socialministeriet, solgte hun en luksusbil - og det kan være strafbart.

»Hvis det er tilstrækkeligt slemt, og det kan bevises, at vedkommende bevidst forstikker sine aktiver med henblik på ikke at betale sine kreditorer tilbage, så er man i risiko for at kunne straffes for skyldnersvig,« siger advokat hos Bech-Bruun og formand for Danske Insolvensadvvokater Carsten Ceutz til TV 2.

Det var ifølge TV 2 en firehjulstrukket Range Rover årgang 2013, som Anna Britta Troelsgaard Nielsen solgte ganske kort efter, at hun blev internationalt efterlyst for svindel.

Den har en brugtvognsværdi på mindst en halv million kroner.

Samme dag som bilen blev omregistreret - 11. oktober - gik Anna Britta Troelsgaard Nielsen konkurs. Kuratoren har imidlertid ikke fundet mange spor af de 111 millioner kroner, hun er sigtet for at have svindlet sig til på Socialministeriets bekostning gennem 16 år.

Da kuratoren gjorde boet op, fandt de kun værdier for 2,1 millioner kroner. På Anna Britta Troelsgaard Nielsens konto står der kun 238.748 kroner - hvilket er under halvdelen af, hvad den solgte Range Rover er værd på brugtvognsmarkedet.

Hvis det kan bevises, at hun som konkursramt forsøger at realisere sine aktiver, kan det i nogle tilfælde få strafferetlige konsekvenser, påpeger Carsten Ceutz overfor TV 2.

Udover pengene på Anna Britta Troelsgaard Nielsens konto har kuratoreren fundet pensionsindbetalinger og hendes to huse i Hvidovre og Sverige.

Dermed mangler bagmandspolitiet, der efterforsker sagen, at finde 109 af de 111 millioner kroner, Britta Nielsen er sigtet for at have stjålet fra Socialstyrelsen over en lang årrække, hvor hun var ansat som chef i styrelsen.

Britta Nielsen er nu efterlyst af Interpol, og mens bagmandspolitiet leder efter hende, behandler Sø- og Handelsretten hendes konkursbo.

Skifteretten har afsagt en kendelse om, at Britta Nielsen skal fratages alle sine midler. Ellers finder retten, at der er grund til at tro, at hun vil forsøge at unddrage at betale det, hun skylder.

På Anna Britta Troelsgaard Nielsen har 231.268,50 kroner på sin kapitalpension og en ratepension på 234.833,67 kroner. Kuratoren vurderer, at pensionsopsparingerne rummer et »uforholdsmæssigt stort beløb« i forhold til Britta Nielsens formue på tidspunktet for indbetalingeme.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen har været på flugt, siden hun blev politianmeldt for svindel den 9. oktober.