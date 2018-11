Kort før klokken 13 fredag eftermiddag trillede en stor Boing 777 fra Qatar Airways ind til gate C i Københavns Lufthavn.

I mere end seks timer havde den store maskine været undervejs fra Doha, og om bord glædede størsteparten af passagererne sig formentlig til at blive sluppet ud. Ud i det fri.

Men for én passager betød hjulenes kontakt med den danske asfalt alt andet end frihed.

For 64-årige Britta Nielsen var hjemkomsten og gensynet med Danmark lig med et sæt håndjern og en formel anholdelse baseret på sigtelsen for underslæb for et trecifret millionbeløb.

Helt nøjagtig 111 mio. kr., som hun over en periode på 16 år står mistænkt for at stjæle fra staten under sin tid som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

Britta Nielsen blev som den sidste passager på flyet - flankeret af flere uniformerede betjente - ført gennem terminalen og ud til en ventende bil.

Den kørte hende herefter direkte til Teglholmen i Københavns sydvestkvarter, hvor hun blev afhørt af Bagmandspolitiet, som efterforsker sagen mod hende.

Det samme blev en 38-årig mand, der ligeledes er sigtet i svindelsagen.

Manden er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed, fordi han ifølge politiet har fået del i de penge, som Britta Nielsen har taget i sin tid som statsansat. Ifølge DR drejer det sig om mindst 3,6 millioner kroner.

Britta Nielsen og den 38-årige mand bliver begge fremstillet i grundlovsforhør lørdag formiddag.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, meddelte fredag eftermiddag, at han og hans klient ikke ville forholde sig til skyldsspørgsmålet, før grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg kl. 10 lørdag.

Anderledes lød det fra den 38-årige mands forsvarsadvokat, Henrik Dupont Jørgensen, som meddelte, at hans klient nægter sig skyldig i alle sigtelser.

At Britta Nielsen og den 38-årige mand allerede er klar til at blive sat for en dansk dommer, er ganske usædvanligt med tanke på, at de så sent som torsdag formiddag begge blev fremstillet for en sydafrikansk domstol.

Her blev det - efter aftale mellem de danske og sydafrikanske myndigheder - i rekordfart besluttet at løslade de to sigtede danskere med henblik på udlevering og retsforfølgelse i Danmark.

Det blev de, og i dag indleder byretten de første skridt i den historiske svindelsag med offentlige tilskudsmidler.