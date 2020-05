Svindeldømte Britta Nielsen satte Retten i Glostrup på den anden ende, da hun lørdag fuldstændig overrumplede retsformanden, anklageren og forsvarerne for sine børn.

Med ordene 'det vil jeg ikke', nægtede hun at vidne i sagen, selv om alle til stede var af den opfattelse, at det var den eneste årsag til, at hun var blevet kørt fra fængslet til retten.

Her ventede hendes tre børn, der er tiltalt for groft hæleri. Det blev da også til et kort gensyn med de to ældste børn for Britta Nielsen.

For efter at den tidligere betroede medarbejder i Socialstyrelsen havde nægtet at vidne, fik hun kort lejlighed til at hilse på 40-årige Jimmy Hayat og 35-årige Jamilla Hayat.

Britta Nielsen har lørdag den 16. maj gråt hår, er iført en blomstret trøje, sorte bukser og sorte støvletter.

Under en kort ordveksling havde Jimmy Hayat en hånd på sit hjerte, mens Jamilla Hayat lyste op i et stort smil.

Det var da også halvandet år siden, at sidstnævnte sidst havde set sin mor, fortalte forsvarer Peter Secher ifølge Ritzau.

Og det er nok også længe siden, at Jimmy Hayat har set Britta Nielsen.

For siden 18. marts har det ikke været muligt for indsatte at få besøg i fængsler på grund af risikoen for smitte med coronavirus.

32-årige Samina Hayat så ikke sin mor ansigt til ansigt.

Kort inden Britta Nielsen trådte ind i retssal 304, var Samina Hayat synligt berørt af situationen. Tårer i øjnene fik hendes mascara til at løbe, og den tiltalte bad herefter om at komme til at sidde i det tilhørende lytterum.

Forrest i tegningen ses 35-årige Jamilla Hayat. Bagerst til højre ses 40-årige Jimmy Hayat. De har begge flittigt noteret på en blok under dagens retsmøde.

Anklager i sagen, Kia Reumert, havde for flere måneder siden fået oplyst, at Britta Nielsen gerne ville vidne, selv om hun som mor til de tiltalte ikke har pligt til det.

Alene af denne grund kunne gensynet med familien finde sted i Glostrup.

Her kunne de to børn konstatere, at deres mor havde gråt hår og var iført en blomstret trøje, sorte bukser og sorte støvletter.

Britta Nielsen forlod retssalen kort efter at have nægtet at vidne. Men hun opholdt sig i lang nok tid til, at ovenstående tegning af hendes udseende kunne nå at blive til.

Britta Nielsen og datter Samina Hayat købte et føl på hesteauktion på hestesportscentret Vilhelmsborg i 2007.

På grund af den forvirring, der opstod efter Britta Nielsens uventede melding om at nægte at lade sig afhøre, måtte hendes advokat, Nima Nabipour, tilkaldes.

Han fik tilladelse til, at han kunne tale med Britta Nielsen, og efter at have konfereret med hende fastholdt Britta Nielsen, at hun ikke ville vidne.

»Det vil hun ikke,« sagde Nima Nabipour.

Derefter blev Britta Nielsen kørt tilbage til sin afsoning.

Efterfølgende brugte anklagemyndigheden knap en time på at dokumentere en række fakturaer, overførsler og kontoudtog i sagen, før retsmødet var slut.

Britta Nielsen blev i februar dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, og hendes tre børn er blevet tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i pengene.

Anklagemyndigheden mener, at børnene vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra kriminalitet. De tre børn nægter sig skyldige.

Jimmy Hayat er tiltalt for hæleri for cirka 10,7 millioner kroner, mens døtrene Samina Hayat og Jamilla Hayat er tiltalt for hæleri for henholdsvis 37,2 millioner kroner og 3,5 millioner kroner.

