Endnu engang er retssagen mod den svindelanklagede Britta Nielsen blevet udskudt.

Retsformand Vivi Sønderskov Møller fortæller tirsdag, at retssagen mod Britta Nielsen bliver udskudt yderligere på grund af spørgsmålet om brug af særlig paragraf.

Retsformanden kom alene ind i retslokalet kort før klokken 10 uden de to domsmænd, som også skal være med til at bedømme sagen.

Sønderskov Møller fortalte, at der er brug for yderligere tid til at drøfte spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens paragraf 88 skal og kan bruges i sagen.

Paragraffen siger, at strafferammen i grove sager kan øges med 50 procent. Det betyder i denne sag, at strafferammen vil vokse fra 8 til 12 år.

I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt paragraffen kan komme i brug, har forsvarsadvokat Nima Nabipour bedt om en redegørelse fra anklagemyndigheden angående udleveringen af Britta Nielsen fra Sydafrika.

Og det er forløbet omkring den redegørelse, der forsinker sagen.

