Offentligheden har intet set til Britta Nielsen, siden hun blev anholdt i november sidste år.

Men da Københavns Byret torsdag tog hul på sagen mod den svindemistænkte 65-årige kvinde, havde B.T. tegner Anne Gyrite Schütt på plads i retten.

Det kom der en række tegninger ud af, som blev tegnet, inden sagen pludselig tog en dramatisk udvikling.

For kort efter spisepausen blev Britta Nielsen dårlig.

Foto: Anne Gyrite Schütt

Britta Nielsens forsvarer, advokat Nima Nabipour, havde kort forinden fortalt, at hun under sin varetægtsfængsling har været indlagt med hjerteproblemer og derfor tager medicin.

Han fortalte i den forbindelse, at Britta Nielsen også i frokostpausen fra klokken 12 til 13 havde følt sig lidt svimmel.

Hun bad derfor om en ekstra pause, og det var i den forbindelse, at advokaten kom løbende ud fra et tilstødende lokale og råbte, at der skulle ringes efter en ambulance.

Umiddelbart efter blev Britta Nielsen kørt væk i ambulancen.

Foto: Anne Gyrite Schütt

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at svindlen blandt andet er sket ved, at Britta Nielsen oprettede fiktive projekter og foreninger i Socialstyrelsens systemer, hvorefter tilskudsmidlerne blev overført og til sidst endte i hendes egen lomme.

Blandt de fiktive projekter, som Britta Nielsen oprettede, er et, hun kaldte "Hjælp til Selvhjælp".

Selv erkender Britta Nielsen, at hun har overført penge fra Socialstyrelsen til sig selv, men hendes forsvarer Nima Nabipour understregede torsdag, at der ikke var tale om en »ren tilståelse«.

Man er ikke enig i, hvornår overførslerne skulle være sket, og hvor store beløbene har været.

»De enkelte beløb skal ikke ses som en nægtelse. Det skal forstås sådan, at den tiltalte ikke husker alle de konkrete beløb og tidspunkter,« sagde forsvareren.

Britta Nielsen tilstår desuden, at hun har forfalsket en underskrift fra en revisor i forbindelse med sit arbejde hos Socialstyrelsen - og hun erkender dermed også dokumentfalsk.

Hidtil har offentligheden ikke haft kendskab til, hvordan den svindelsmistænkte Britta Nielsen forholdt sig til det 15 sider lange anklageskrift, der udgør sagen imod hende.

Særlig paragraf

Torsdag kom det også frem, at anklageren vil have den særlige paragraf 88 i brug, som kan øge straffen ved 'særdeles skærpende omstændigheder', hvis Britta Nielsen skulle ende med at blive kendt skyldig.

Britta Nielsen yderst højre. Hendes advoka Nima Nabipour sidder ved siden af. Til venstre i billedet ser man sønnen med skæg og hans advokat. Foto: Anne Gyrite Schütt

Straframmen – den maksimale straf – for særligt groft bedrageri er på otte år. Men paragraf 88 kan hæve den med det halve, dermed til 12 år.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, mener imidlertid ikke, at den særlige paragraf kan tages i brug i dette tilfælde.

»Spørgsmålet om forhold 88: Her vil forsvarets principale påstand være, at påstanden afvises,« sagde Nima Nabipour ved torsdagens retsmøde, og han mener således ikke, at Britta Nielsens kriminalitet har været så grov, at straffen kan forhøjes med indtil det halve.

Der er afsat ni retsdage til sagen, som ventes afsluttet i slutningen af november.

Næste retsmøde er fredag, hvor Britta Nielsen muligvis for første gang får mulighed for at forklare sig i et åbent retsmøde.