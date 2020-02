Der er rejst tiltale for groft hæleri mod Britta Nielsens tre børn.

Det skriver TV2, som har fået aktindsigt i anklageskriftet i sagen.

Britta Nielsens 39-årige søn er tiltalt for groft hæleri for 10,6 millioner kroner, hendes 32-årige datter er tiltalt for groft hæleri for 2,9 millioner kroner, og Britta Nielsens 35-årige datter tiltalt for groft hæleri for 3,5 millioner kroner.

