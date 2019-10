Med et fast greb i håndtaget åbner den tunge jernlåge til et af Britta Nielsens fire pengeskabe.

Men det er tomt.

Der er intet spor af de 117 millioner kroner, som hun ifølge politiet har franarret den danske statskasse.

En mindre del af beløbet kommer dog retur, når hendes værdier i Sydafrika tirsdag kommer på auktion.

»Interessen er stor. Også fra danske købere,« siger Danielle Hoskins fra auktionshuset Peter Maskell.

Hun er blevet kontaktet af seks potentielle danske købere, og mandag har danske interesserede været til fremvisning.

Med salget af Britta Nielsens værdier kan den danske statskasse inddrive en lille del af de 117 millioner kroner, som den tidligere offentligt ansatte er tiltalt for at have svindlet sig til.

Ved morgendagens auktion er der ikke sat mindstepris på de udbudte ting, der ud over tre grunde tæller en Land Rover Defender, elektronik og fotoudstyr.

Britta Nielsens Land Rover Defender er på auktion tirsdag. Foto: Auktionshuset Peter Maskell

Til gengæld skal købernes bud godkendes af den danske kurator Boris Frederiksen, forklarer Danielle Hoskins. Boris Frederiksen står for at skrabe Britta Nielsens værdier sammen på vegne af den danske stat.

Brittas dyre vaner

Mandag har der været fremvisninger af Britta Nielsens ejendomme.

»Der er mest interesse for hendes Land Rover Defender. Seks-syv personer, inklusive danskere, har set på husene,« siger ansat i auktionshuset Chris Mthalane, der viser husene frem.

Interessen fra danskere skyldes ifølge auktionshuset, at det ene hus ligger i danskerkolonien Dannevirke. Kolonien består af otte huse, som ligger på en 25-30 hektar stor grund, som danske ejere deles om at vedligeholde.

Poolen ved Britta Nielsens hus i Sydafrika. Foto: Auktionshuset Peter Maskell

Dokumenter viser, at Britta Nielsen købte sig ind i Dannevirke 22. august 2006. Samme år brugte hun penge på ferier i Mozambique og Sydafrika – blandt andet en tur ned ad den sydafrikanske Olifant-flod.

Hjemme i Danmark kunne hun det år udbetale 4,7 mio. kr. til sig selv via sit arbejde som afdelingsleder i Socialstyrelsen. Beløbene toppede i 2010, hvor hun ifølge Børne- og Socialministeriet overførte 15,4 mio. kr. til privatkontoen.

I alt er hun tiltalt for at have svindlet sig til næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018.

Pengesporet fra svindlen spreder sig ud over Sydafrika til Sverige, Tyskland og Holland.

Britta Nielsens seng med myggenet. Foto: Auktionshuset Peter Maskell

I Sverige er Britta Nielsens ødegård blevet beslaglagt, mens der i datterens navn er oprettet firmaer relateret til hestesport i Tyskland og Holland.

Allerede i foråret kunne kurator Boris Frederiksen hente nogle millioner, da Britta Nielsens hus i Hvidovre vest for København blev solgt for 4,6 millioner kroner.

Den gule murstensvilla gjorde ikke meget væsen af sig udadtil, men var ved et nærmere øjekast udstyret med adskillige ovevågningskameraer samt en elektrisk port til en værdi a 50.000-100.000 kr.

I den sydafrikanske oase levede Britta Nielsen et liv i luksus.

»Hun købte diamanter, ringe, armbånd og halskæder,« har en lokal diamanthandler tidligere fortalt. I maj 2012 købte hun på en enkelt dag for 520.000 sydafrikanske rand, hvilket i 2012 svarede til 375.600 kroner.

En af Britta Nielsens nærmeste naboer har fortalt, at Nielsen havde gartner året rundt samt privat vagtværn.

»Man kunne ikke undgå at se, at de havde penge. Huset blev passet i alle ender og kanter, og de førte et godt liv og kørte i gode biler,« forklarede naboen.

Retssagen mod Britta Nielsen begynder 24. oktober i Københavns Byret.