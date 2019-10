Sydafrikansk aktionshus sælger tirsdag luksusgenstande erhvervet af svindeltiltalte Britta Nielsen.

En Landrover, en gasgrill fra Weber, to Playstations og en safarivilla med swimmingpool og spa kommer tirsdag under hammeren hos det sydafrikanske auktionshus Peter Maskell Auctions CC.

Ejendelene har tilhørt den svindeltiltalte Britta Nielsen og kan være købt for nogle af de 117 millioner kroner, som hun er tiltalt for at have overført fra de offentlige satspuljemidler til sin egen konto i en årrække.

Udbyttet af auktionen skal gå til at dække kreditorernes krav, fortæller Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, der er kurator i Britta Nielsens konkursbo.

- Jeg kender ikke den præcise værdi af ejendelene, fordi det også afhænger af, hvad en køber vil betale for det.

- Mit indtryk er, at vi samlet set taler om et beløb, der ligger mellem fem og ti millioner, når man lægger det hele sammen afhængigt af køberinteressen, siger Boris Frederiksen.

Auktionshuset selv har vurderet, at Britta Nielsens ejendele vil indbringe omkring to millioner kroner, hvilket er langt under anskaffelsespriserne, skriver Ekstra Bladet.

Blandt andet har auktionshuset vurderet, at en Landrover kan sælges for 100.000 kroner, mens fotoudstyr kan indbringe 12.000 kroner, og en toastmaskine kan indkassere en flad 10'er.

Når auktionen er afholdt, bliver det formentlig den sidste del af konkurssagen, der kommer til at udspille sig i Sydafrika, siger kurator.

- Man kan sætte et flueben på den sydafrikanske del af sagen. Det, man sælger, er det, der er, bortset fra nogle indeståender på bankkonti, siger Boris Frederiksen.

Nye oplysninger om, hvor der kan hentes flere penge, vil dog blive undersøgt. Derfor vil repræsentanter fra kammeradvokaten også være til stede under straffesagen mod Britta Nielsen, når den begynder 24. oktober.

Indtil videre har Britta Nielsen ifølge Kammeradvokaten ikke samarbejdet om at finde flere værdier i sagen, så statens tab kan mindskes.

- Hun er ikke forpligtet til at tale med kurator. Jeg har ikke indtryk af, at hun har sagt meget til nogen. Vi må se, hvad der kommer frem i straffesagen, siger Boris Frederiksen.

/ritzau/