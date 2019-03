Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada er tiltalt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet skulle Kian Omid Mirzada, der nægter sig skyldig, have været i besiddelse af en enhåndsbetjent foldekniv på en adresse i Hvidovre.

Foldekniven, der blev fundet i en personbil, lå desuden sammen med en hammer og en økse.

Ingen af de tre genstande havde Kian Omid Mirzada ifølge anklageskriftet tilladelse til at være i besiddelse af.

Hammeren, øksen og kniven blev fundet den 14. januar i fjor.

Samme dag blev Kian Omid Mirzada anholdt og sigtet for medvirken til til frihedsberøvelse, fordi han ifølge anklagemyndigheden havde sendt et tæskehold på tre mand afsted til en adresse i Give i Jylland for at give en polsk håndværker en ‘lærestreg’ dagen forinden.

Kian Omid Mirzada, der ligeledes nægter sig skyldig i den sag, lærte ifølge retsbogen den polske håndværker at kende for cirka for ti år siden, ‘da denne var håndværker ved renovering af hans svigermors (Britta Nielsen, red.) hus'.

Skulle Kian Omid Mirzada ende med at blive kendt skyldig for våbenbesiddelse, kan han se frem til en bødestraf.