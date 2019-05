Kian Omid Mirzada er lettet, efter han fredag fik indblik i anklageskriftet mod sin svigermor, Britta Nielsen.

Selv om Kian Omid Mirzada gentagne gange har været nævnt i relation til Britta Nielsens formodede svindel, så er der ikke foreløbig noget, der peger på, at anklagemyndigheden har i sinde at rejse tiltale mod ham.

Det oplyser Kian Omid Mirzadas advokat, Andro Vrlic, til B.T., efter at anklageskriftet mod Britta Nielsen er udarbejdet.

»Vi har set anklageskriftet mod Britta Nielsen, og her bliver Kian Omid Mirzadas navn ikke nævnt nogen steder. Så det er selvfølgelig positivt, at anklagemyndigheden ikke mener, at min klient har været en del af sagen.« siger han til B.T.

Andro Vrlic påpeger desuden, at der i anklageskriftet mod Britta Nielsen er taget forbehold for yderligere tiltalerejsning samt konfiskationspåstand mod en række navngivne personer, men at Kian Omid Mirzada heller ikke her er nævnt.

Er Kian Omid Mirzada lettet?

»Ja, det kan man godt sige,« lyder det videre fra Andro Vrlic.

Tidligere har det ellers været fremme, at Kian Omid Mirzada er sigtet for groft hæleri i sagen, fordi han angiveligt skulle have modtaget en del af de knap 117 millioner kroner, som Britta Nielsen ifølge anklagemyndigheden har svindlet for. I den forbindelse hævdede anklageren i sagen, at Kian Omid Mirzada skulle have skjult udbyttet i forening med Britta Nielsens to døtre, Karina Jamilla Hayat og Nadia Samina Hayat.

Men da der ifølge Andro Vrlic endnu ikke er sket påtaleopgivelse, så er hans klient altså fortsat sigtet i sagen. Han understreger dog, at både han og hans klient finder det positivt, at han ikke er nævnt i anklageskriftet mod Britta Nielsen.

Tidligere dømt

I 2014 blev Kian Omid Mirzada idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have orkestreret et brutalt overfald på to mænd, og i slutningen af marts i år blev han dømt for overtrædelse af knivloven.

Kian Omid Mirzada er gift med Britta Nielsens ældste datter, Karina Jamilla Hayat, og har altså været både nævnt og sigtet i relation til sagen mod hans svigermor, Britta Nielsen, der nu er tiltalt for at have svindlet for knap 117 millioner kroner.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået indsigt i, fremgår det, at svindlen angiveligt fandt sted fra 1993 og frem til 2018. I den periode overførte Britta Nielsen ifølge anklagemyndigheden i 298 tilfælde offentlige tilskudsmidler til sig selv.