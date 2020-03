De resterende retsmøder i sagen mod Britta Nielsens børn er aflyst. Tirsdag færdiggøres afhøring af sønnen.

Selv om de fleste retssager er udskudt på grund af coronavirus, er Retten i Glostrup tirsdag fortsat med sagen mod Britta Nielsens børn.

Forrige retsmøde sluttede midt i afhøringen af Britta Nielsens søn, og derfor gennemføres retsmødet tirsdag, så afhøringen kan færdiggøres.

Her bliver sønnen spurgt til adskillige overførsler af penge fra Britta Nielsen. Han er tiltalt for samlet at have fået cirka 10,7 millioner kroner fra moren, som er dømt for svindel i Socialstyrelsen.

Ifølge anklagen vidste eller formodede han bestemt, at pengene stammede fra kriminalitet. Men det nægter han.

Anklager Kia Reumert kan ikke forstå, at den nu 39-årige mand ikke undrede sig over, at han eksempelvis i 2012 fik overført cirka 70.000 kroner i gennemsnit om måneden.

- Som jeg husker det, går jeg ikke ind og holder øje med, hvad jeg bruger, siger han.

- Jeg tjekker ikke, hvad der går ind. Det eneste, jeg fik at vide, var, at det var arv, og at der var gået noget forsikring ind.

Han fortæller, at han blandt andet brugte pengene på tøj, rejser og byture. Det er tidligere kommet frem, at han på nær ungdomsjob ikke har haft et arbejde.

Omkring 2015 fortæller Britta Nielsen, at der skal spares.

- Jeg gik ud fra, at pengene kom fra arven. Så har jeg tænkt, at det var den, der var ved at slippe op, siger han.

Sønnen er også anklaget for at have fået huse og grunde i Sydafrika fra moren.

Han er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno, som blev fundet på hans computer og en ekstern harddisk, da han kom til Danmark i 2018. Det er han endnu ikke blevet spurgt til endnu.

Coronavirus-pandemien har sat sit præg på dagens retsmøde.

Kun fem journalister har fået plads i retten. Og mens sagen normalt har tiltrukket mange tilhørere, har retten opfordret almindelige tilhørere til at blive hjemme, og kun to er mødt op.

Ligeledes har Britta Nielsens to døtre, der også er tiltalt i sagen, valgt at blive hjemme.

Resten af retsmøderne i sagen er blevet aflyst på grund af coronavirus.

Dommer Henrik Munkholm håber, at der kan komme nye retsmøder i sagen i slutningen af maj og starten af juni.

Britta Nielsens to døtre er tiltalt for groft hæleri for henholdsvis cirka 37,2 millioner kroner og knap 3,5 millioner kroner.

