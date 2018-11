Jan Schneider er ny forsvarer for Britta Nielsens søn, der er sigtet for hæleri i sagen om 111 millioner.

Den svindelsigtede Britta Nielsens søn, der er er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed, har skiftet forsvarer.

Sønnen har hidtil haft advokat Henrik Dupont Jørgensen som sin forsvarer, men i fremtiden bliver det advokat Jan Schneider, der skal forsvare den hælerisigtede søn.

»Jeg ved ikke, hvorfor han har valgt at skifte forsvarer,« siger Jan Schneider.

»Jeg går ud fra, at han har valgt mig, fordi jeg har en vis erfaring fra en række store sager,« tilføjer han.

Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

Hendes tre børn - to døtre og en søn - er sigtet for hæleri ved at nyde godt af de penge, som moren angiveligt har svindlet sig til.

Den 38-årige søn blev anholdt 30. oktober i Johannesburgs internationale lufthavn i Sydafrika.

Det skete kort efter, at han samme dag var blevet varetægtsfængslet in absentia i København, og dermed internationalt efterlyst.

5. november blev 64-årige Britta Nielsen anholdt i en lejlighed i Johannesburg.

Mor og søn ankom til København den 9. november, og dagen efter blev de begge varetægtsfængslet.

Sønnen sigtes for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved fra 2002 til 2018 ved at have modtaget udbyttet fra eller medvirket til at skjule udbyttet, som Britta Nielsen svindlede sig til.

I alt drejer hælerisigtelsen sig om 3,6 millioner kroner. Nogle modtog han via kontooverførsler, mens andre er modtaget i ejendomme.

Sønnen skal også have overført penge i oktober, efter at sagen kom frem i offentligheden, og han måtte ifølge politiet vide, at de kom fra et strafbart forhold.

Han nægter sig skyldig. Det samme gør hans to søstre, som er på fri fod, og som for nylig lod sig interviewe til Kanal 5. Britta Nielsen har ikke taget stilling til sigtelsen.

Fængslingen af mor og søn udløber på tirsdag, og anklagemyndigheden vil formentlig bede om, at den bliver forlænget med yderligere fire uger.

Det kan ske i et retsmøde, men de sigtede kan også frivilligt gå med til en forlængelse uden at skulle i retten.

Jan Schneider kan torsdag ikke sige, om der bliver et retsmøde tirsdag.

»Jeg skal mødes med min klient i weekenden, og her vil vi diskutere den fremtidige strategi,« siger han.

