Britta Nielsens Land Rover Defender fra 2009 er netop blevet solgt i en budkrig, der endte på 285.000 rand svarende til 130.360 kroner.

Det var det endelige salg på auktionen ved den svindeltiltaltes sydafrikanske luksusvilla.

Til gengæld var der langt mindre interesse for villaen.

Med det højeste bud på 91.480 kroner for huset er det dog ikke sikkert, at salget bliver gennemført.

Britta Nielsens Land Rover Defender er på auktion tirsdag. Foto: Auktionshuset Peter Maskell Vis mere Britta Nielsens Land Rover Defender er på auktion tirsdag. Foto: Auktionshuset Peter Maskell

For køberens bud skal først godkendes af den danske kurator Boris Frederiksen, der ikke accepterer enhver pris, forklarer Danielle Hoskins fra auktionshuset Peter Maskell til B.T.

Desuden har andre interesserede købere 14 dage til komme med et bud på huset.

B.T. arbejder på at få en kommentar til prisen fra Boris Frederiksen, der står for at skrabe Britta Nielsens værdier sammen på vegne af den danske stat.

Hun er tiltalt for at svindle for knap 117 millioner kroner i sit tidligere arbejde for Socialstyrelsen.

Auktionshuset havde forventet en salgspris på 700.000 kroner for huset, hvor Britta Nielsen og hendes familie har nydt livet med pool, spa, Weber-grill, Playstation og dyre Apple-produkter.

Alt dette er tirsdag til salg sammen med en stor bunke inventar fra huset.

En stor himmelseng er solgt for cirka 680 kroner, skriver TV 2, der er til stede ved auktionen sammen med omkring 25 interesserede købere.

Britta Nielsens seng med myggenet. Foto: Auktionshuset Peter Maskell Vis mere Britta Nielsens seng med myggenet. Foto: Auktionshuset Peter Maskell

To dyre kameralinser fra Nikon er solgt for 76.000 rand svarende til cirka 35.000 kroner, mens Britta Nielsens gasgrill er solgt for 2800 kroner.

Selv Britta Nielsens soverposer blev solgt. De gik for cirka 365 kroner, skriver tv-stationen.

En Apple-computer blev fjernet fra auktionen, da Interpol vil inddrage udstyret i efterforskningen af svindelsagen, forklarer auktionarius ifølge TV 2.

Retssagen mod Britta Nielsen begynder 24. oktober i Københavns Byret.