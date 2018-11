Bagmandspolitiet afviser usædvanlige beskyldninger om lækage i sagen mod svindelsigtede Britta Nielsen.

Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, beskylder i et grundlovsforhør Bagmandspolitiet og Socialstyrelsen for at have lækket fortrolige dokumenter i sagen.

Det er netop kommer frem i retsmødet ved Retten på Frederiksberg.

Ordene kom i forbindelse med, at det blev diskuteret, om dørene skal lukkes.

- Når vi har så meget lækage i nærværende sag, er det på tide at høre min klients version, lyder det fra Nima Nabipour.

Men det får offentligheden ikke lov til, fordi dommerne beslutter at lukke dørene.

Dermed får pressen ikke lov til at høre, hvor langt politiet er i sin efterforskning.

Bagmandspolitiet afviser kategorisk, at der er sket lækage. Beskyldningerne drejer sig om en artikel i Ekstra Bladet.

- Vi kan fuldstændig afvise, der er sket læk fra Søik, Den omtalte artikel fra Ekstra Bladet er sket på baggrund af helt åbne aktindsigter fra de svenske domstole, siger presseansvarlig Simon Gosvig.

/ritzau/