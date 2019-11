Retsmødet mod Britta Nielsen blev fredag aflyst, da hun er syg. Det er uvist, hvad hun fejler.

Endnu en gang har et retsmøde i sagen mod den svindeltiltalte Britta Nielsen ikke kunnet gennemføres som planlagt. Derfor skrider tidsplanen endnu mere i sagen, som ellers var meningen skulle slutte i november.

Og det er beklageligt, fortæller Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, foran Københavns Byret fredag.

- Det er beklageligt, men jeg tror, vi alle har en interesse i, at denne sag bliver afsluttet, men også at der sker en afslutning på ordentlig vis at der er tid nok sat af til dokumentation, vidneførsel og procedure, siger han.

Fredag er retsmødet blevet aflyst, fordi Britta Nielsen er blevet syg. Der er nu kun to planlagte retsmøder i næste uge, men det er ikke nok til at færdiggøre sagen, og derfor skal der findes flere dage.

Nima Nabipour har først foreslået ekstra dage til sagen i februar og marts. Det skyldes hensynet til andre sager, fortæller han.

- Jeg har selvfølgelig andre sager end denne her og andre klienter, der også skal tilgodeses, og hvis sager skal føres i retten.

- Så jeg kan ikke bare kaste folk på porten, fordi jeg har en sag, der nu er skredet i forhold til tidsplanen, siger forsvareren, der dog vil forsøge at finde tidligere dage, hvis muligt:

- Jeg har flere gange foreslået også over for retten, at jeg forsøger at finde dage tidligere - for eksempel i januar måned. Hvis der sker en aflysning i december i en af mine andre sager, vil jeg selvfølgelig gøre alt for, at vi kan få denne sag gennemført hurtigst muligt.

Han ønsker ikke at fortælle, hvad Britta Nielsen fejler. Det kan være brud på tavshedspligten, siger han.

Et af sagens tidligere retsmøder måtte aflyses, da Britta Nielsen fik et ildebefindende. Her kom det samtidig frem, at hun har problemer med hjertet.

Anklagemyndigheden og dommeren i sagen ønskede, at fredagens retsmøde skulle afholdes og bruges på dokumentation trods Britta Nielsens sygemelding. Men det ønskede Britta Nielsen ikke.

- Udgangspunktet i retsplejeloven er, at man har ret til at være til stede ved alle retsmøder vedrørende en sag, der vedrører en selv, siger Nima Nabipour og tilføjer:

- Dokumentation kan medføre, at man skal komme med noget supplerende forklaring.

Britta Nielsen er tiltalt for gennem sit arbejde i Socialstyrelsen at have svindlet styrelsen for omkring 117 millioner kroner gennem 25 år.

Hun har erkendt at have overført penge til sig selv, men hun erkender ikke fuldt ud, da hun ikke kan huske det hele.

/ritzau/