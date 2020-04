Jamilla Hayat er tiltalt for groft hæleri for knap 3,5 millioner kroner. Hun nægter sig skyldig.

Da Jamilla Hayat og hendes søster kort efter Britta Nielsens rejse til Sydafrika i 2018 gik i en bankboks i Nordea i Hvidovre, var det for at hente smykker til et bryllup.

Sådan lyder forklaringen fra Jamilla Hayat, der torsdag i Retten i Glostrup for første gang fortæller sin udgave af turen i bankboksen.

- For mig kunne det lige så godt have været dagen inden eller efter, siger hun.

Hun forklarer, at hun skulle til Sverige den efterfølgende weekend og prøve kjoler til brylluppet, og hun ville gerne prøve kjolerne med smykkerne.

- Jeg har familie i Sverige, så jeg tog til Sverige til mine svigerinder for at finde kjoler. Så skulle jeg bruge mine smykker, siger Jamilla Hayat.

Jamilla Hayat er tiltalt for groft hæleri for knap 3,5 millioner kroner, som hun skal have fået af moren. Hun skal blandt andet have fået penge til en andelslejlighed samt til en Land Rover og en Audi A4.

Under retssagen mod Britta Nielsen, der tidligere i år blev idømt seks et halvt års fængsel for at have bedraget Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, blev der vist en overvågningsvideo af de to døtre fra banken.

Egentlig havde Jamilla Hayat sin egen bankboks, men smykkerne havde hun givet til sin mor, fordi hun ville beskytte dem, da hendes mand blev anklaget i en anden hælerisag.

Britta Nielsen placerede så smykkerne i bankboksen i Hvidovre, forklarer Jamilla Hayat.

Da politiet først ransagede hos Jamilla Hayat, fandt de ikke smykkerne. Da lå de i en bil, fortæller hun. Senere fandt politiet dem gemt i Jamilla Hayats børns legetøj. Her var de gemt for at skjule dem ved eventuelt indbrud, forklarer hun.

Døtrenes tur i bankboksen er blevet draget ind i sagen, fordi politiet har fundet et regnskab fra Britta Nielsen, hvori hun angiver, at hun i 2014 har cirka 2,9 millioner kroner i en bankboks.

Forsvarer Peter Secher fortæller, at politiet har aflyttet Jamilla Hayats telefon. Han vil muligvis afspille en samtale mellem ham og Jamilla Hayat, som ikke er blevet slettet, selv om sådanne samtaler er fortrolige.

Her taler de ifølge Peter Secher om smykkerne, som døtrene hentede. Aflytningen skal dog skrives ned, før den vil kunne afspilles i retten. Derfor vil det i så fald skulle ske en anden dag.

Jamilla Hayats bror er tiltalt for at have fået cirka 10,7 millioner kroner, og søsteren, Samina Hayat, skal have fået 37,2 millioner kroner. De nægter sig alle skyldige, og de nægter at have kendt til morens svindel.

