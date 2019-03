Der er mildest talt lang vej, hvis Britta Nielsens svindelsigtede datter, Nadia Samina Hayat, skal indfri den gæld, hun har i sit personlige konkursbo.

Der er nemlig kun fundet aktiver for godt 117.000 kr., mens det anmeldte krav i konkursboet lyder på 7,3 mio. kr.

Det viser et dokument med en foreløbig opgørelse udarbejdet af kurator Boris Frederiksen, som Finans.dk har fået aktindsigt i.

Her fremgår det også, at Nadia Samina Hayat har fået beslaglagt en række ting af politiet.

Blandt andet en en Mercedes, en række udenlandske bankkonti og nogle Apple-produkter - men ikke hendes heste.

De 117.000 udgør ifølge opgørelsen det indestående, som Nadia Samina Hayats har på sine danske konti, mens det øvrige foreløbigt er opgjort til 1 kr.

Det skyldes, at kurator først skal afdække, hvorvidt aktiverne har en faktisk værdi for konkursboet.

Nadia Samina Hayats har også halv- eller helparter i flere heste i Tyskland og Danmark.

Heste, der ejes af nogle hestevirksomheder, som - hun tidligere har fortalt - er blevet finansieret af hendes mor, Britta Nielsen.

Det fremgår også af opgørelsen, at et 'hesteselskab' i Holland undersøges, og at den svindelsigtede Hayat angiveligt også har et gavekort til en hest til en skønnet værdi på 37.500 euro.

Tidligere i år kom det frem, at Nadia Samina Hayat var gået personligt konkurs.

Hun har angiveligt modtaget private anfordringslån fra sin mor, som altså er mistænkt for at have malket Socialstyrelsens kasse med tilskudsmidler for op mod 120 mio. kr.