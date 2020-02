Der er rejst tiltale mod Britta Nielsens børn, der tiltales for groft hæleri for op til 10,6 millioner kroner.

Mens sagen mod den svindeltiltalte Britta Nielsen lakker mod enden i Københavns Byret, er der rejst tiltale mod hendes tre børn.

Det skriver TV2, der har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Retssagen mod dem begynder 4. marts ved Københavns Byret.

Britta Nielsens 39-årige søn er tiltalt for groft hæleri for 10,6 millioner kroner, og hendes 32-årige datter er tiltalt for groft hæleri for 2,9 millioner kroner.

Endelig er hendes 35-årige datter tiltalt for groft hæleri for 3,5 millioner kroner.

Nyheden om tiltalen mod børnene kommer samme dag, som der har været procedure i sagen mod deres mor i Københavns Byret.

Her er hun tiltalt for at have svindlet for 117 millioner kroner, som hun skulle have overført til sig selv gennem en periode på 25 år via sit arbejde i Socialstyrelsen.

Britta Nielsens børn har været sigtet for groft hæleri siden efteråret 2018.

Mens sønnen har været varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i Johannesburg i Sydafrika 30. oktober 2018, har døtrene været på fri fod.

Få dage efter - 5. november - blev Britta Nielsen også anholdt i Johannesburg.

Ifølge tiltalen har hendes børn været direkte involveret i forbruget af de penge, som deres mor er tiltalt for at have svindlet sig til gennem sit arbejde.

Hendes søn er foruden groft hæleri tiltalt for at være i besiddelse af børneporno, fremgår det af anklageskriftet ifølge TV2.

På en bærbar computer og en ekstern harddisk skulle han have haft 478 pornografiske billeder og 571 videosekvenser af personer under 18 år.

Sønnen har løbende været til stede i retssalen i Københavns Byret i sagen mod sin mor. Døtrene har ikke været til stede.

Undervejs i sagen mod Britta Nielsen har anklager Lisbeth Jørgensen forsøgt at få Britta Nielsen til at fortælle, om hun har delt ud af de stjålne penge til andre.

Men det har hun ikke ønsket at svare på.

Og hendes forsvarer, Nima Nabipour, har opponeret kraftigt imod, at sagen mod Britta Nielsen bruges som "løftestang" til sager mod andre.

Dommen i sagen om svindel med midler fra Socialstyrelsen ventes 18. februar.

Dermed vil sagen mod Britta Nielsen være afsluttet i Københavns Byret, før hendes børn skal for retten samme sted.

De tre børn nægter sig alle skyldige.

/ritzau/