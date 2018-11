Den svindelsigtede Britta Nielsens to døtre står frem i et interview med Kanal 5 onsdag aften.

»Lige meget hvor angstprovokerende det måtte være at stå frem med ansigt og navn, så er man nødt til at gøre det i forhold til den hetz, der er kørt, og alle gisningerne. Vi vil gerne have vores version ud,« siger Samina Hayat.

Indtil nu har man ikke måttet skrive, hvordan to de sigtede havde relation til Britta Nielsen, men med ophævelsen af navneforbuddet, som skete onsdag formiddag, kan man nu skrive, at der er tale om to af hendes børn - Samina og Jamilla Hayat. Det oplyser Discovery Networks Danmark i en pressmeddelelse.

Kvinderne er sigtet for groft hæleri. Det samme er deres bror. De er sigtet for at have modtaget en stor sum penge, som de ifølge politiet vidste kom fra morens påståede millionsvindel.

Her ses Britta Nielsens børn Samina og Jamilla Hayat.

Den ældste af søstrene, Jamilla Hayat, fortæller, at hun blandt andet har modtaget en halv million kroner til køb af en bil.

31-årige Samina Hayat fortæller i interviewet, at hun siden 2007 har købt og solgt op mod 60 konkurrenceheste for svimlende 100.000 euro (cirka 750.000 kroner) stykket. Pengene til hestekøbene fik hun af sin mor.

Begge afviser dog, at de har haft kendskab til moderens svindel. Døtrene fortæller, at familiens levestandard ændrede sig efter faderens død i 2005. Tre år efter, at Britta Nielsen ifølge sigtelsen begyndte sin millionsvindel.

»Jeg kan godt forstå, at man tænker, det virker helt ekstremt. Hvorfor er der ikke nogen klokker, der har ringet? Men for os har det været sådan gennem hele vores liv. Det har ikke været på en gang, at de her ting er blevet købt. Det er sket gradvist,« siger Jamilla Hayat, der suppleres af sin lillesøster:

Samina Hayat står onsdag aften frem på Kanal 5 og fortæller sin version af historien. Her ses hun i 2011 til World Cup i spring i Leipzig på hesten Mad Max.

»Man sætter ikke spørgsmålstegn ved noget, når det kommer fra ens mor. Man stoler på sin mor,« siger hun.

Det er første og sidste gang, at søstrene har tænkt sig at tale med pressen om den spektakulære sag.

64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have overført intet mindre end 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen til sin private konto.

Pengene, som var tilskudsmidler, har hun ifølge sigtelsen brugt på at leve et liv i luksus.