Retten har torsdag genoptaget sagen mod Britta Nielsens børn efter aflyst retsmøder på grund af corona.

- Aldrig, aldrig nogensinde. Jeg kunne ikke forestille mig det i min vildeste fantasi. Det var ikke en mulighed i min verden.

Sådan lyder det torsdag i Retten i Glostrup, hvor Britta Nielsens ældste datter, 35-årige Jamilla Hayat, bliver spurgt til, om hun kunne forestille sig, at moren svindlede.

Spørgsmålet bliver stillet af forsvarsadvokat Peter Secher, der har fået lov til at udspørge kvinden før anklageren.

Jamilla Hayat fortæller, at hun blev skuffet og chokeret, da hun fandt ud af, at moren havde svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner.

Datteren er sammen med sine to søskende tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i Britta Nielsens svindel. Ifølge tiltalen vidste de eller formodede de bestemt, at pengene stammede fra kriminalitet.

Men det nægter de alle.

Sagen er torsdag blevet genoptaget, efter at flere retsmøder har været aflyst på grund af coronavirus. Derfor er der også ekstra plads mellem tilhørere i retslokalet, og tiltalte og advokater sidder med plexiglas mellem sig.

Jamilla Hayat er tiltalt for at have fået knap 3,5 millioner kroner af moren. Hun skal blandt andet have fået penge til en andelslejlighed samt til en Land Rover og en Audi A4.

I retten forklarer den 35-årige datter, at hun har lånt penge af moren til bilkøb:

- Hun har givet mulighed for at låne. Hvorfor skulle jeg ikke kunne låne af min mor til en bil?

- Er det din opfattelse, at du har fået meget af din mor?, vil forsvarer Peter Secher vide.

- Nej, min tanke har været, at vi skulle klare os selv. Jeg har lånt af hende. Der har også været gældsbreve, siger hun.

Hendes bror er tiltalt for at have fået cirka 10,7 millioner kroner, og søsteren Samina Hayat skal have fået 37,2 millioner kroner.

Samina Hayat har tidligere i sagen skulle forklare om sin dyre hestesport, som Britta Nielsen støttede med mange millioner til blandt andet køb af heste.

Forsvarer Peter Secher vil derfor vide, om Jamilla Hayat kendte økonomien bag søsterens hesteinteresse.

- Selv om jeg har kendt til og vidst, hvad min søster har lavet, har jeg aldrig kendt til omfanget og værdierne af hestene, siger hun.

Mens lillesøsteren aldrig har haft et egentligt arbejde og storebroren kun et par ungdomsjob, har Jamilla Hayat en kandidat fra CBS og arbejdede hos et pr-bureau, da morens svindel kom frem i oktober 2018.

/ritzau/