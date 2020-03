Onsdag er sagen mod Britta Nielsens tre børn, der er tiltalt for groft hæleri, begyndt.

Britta Nielsen, der er dømt for at have svindlet for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen, skal vidne i sagen mod sine tre børn.

Det fortæller anklager Kia Reumert onsdag i Retten i Glostrup.

- Britta Nielsen ventes at ville udtale sig som vidne i sagen, siger anklageren.

Britta Nielsens søn og to døtre er samlet tiltalt for groft hæleri for omkring 51 millioner kroner ved at have fået del i de stjålne penge fra Socialstyrelsen, selv om de ifølge anklagen vidste eller formodede, at de stammede fra kriminalitet.

De nægter sig skyldige.

Det er Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, som har oplyst, at Britta Nielsen gerne vil vidne i sagen, fortæller anklageren. Britta Nielsen har dog ikke pligt til at vidne, når sagen er mod hendes børn.

Kia Reumert forventer ikke, at afhøringen af Britta Nielsen bliver særlig lang.

- Jeg tror ikke, at anklagemyndigheden har så mange spørgsmål til hende, siger hun.

Det vil dog først ske senere i sagen, der ventes at vare omkring ni dage. De første tre dage i retssagen ventes at skulle bruges på afhøringen af de tre børn.

Anklageren fortæller også, at børnene ikke har ønsket at medvirke under efterforskningen af sagen.

- Ingen har dem har villet lade sig afhøre endnu, siger Kia Reumert.

Men børnene vil altså godt lade sig afhøre i retten.

Den ene forsvarer, Christian Bjerrehuus, insisterer dog på, at hans klient, Nadia Samina Hayat, først vil svare på spørgsmål fra forsvareren og dernæst fra anklageren.

Det protesterer Kia Reumert dog imod, da det er praksis, at anklageren først stiller spørgsmål, og det først derefter er forsvareren, som stiller spørgsmål.

Men det bliver, som forsvareren ønsker.

Nadia Samina Hayat skal afhøres i retten onsdag, mens storesøster Karina Jamilla Hayat og storebroren først skal afhøres en anden dag.

Britta Nielsen blev 18. februar i Københavns Byret idømt seks et halvt års fængsel for svindel.

