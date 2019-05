Den svindeltiltalte Britta Nielsen overførte mange gange flere hundrede tusinde kroner fra Socialstyrelsen.

18.754 kroner, 67.100 kroner, 300.000 kroner, 666.667,50 kroner og 875.000 kroner.

Sådan lød en håndfuld af de omkring 300 overførsler, som Britta Nielsen er tiltalt for at overføre fra Socialstyrelsen til sine egne bankkonti gennem 25 år.

Det viser en aktindsigt i tiltalen.

Selve tiltalen blev offentliggjort i sidste uge, og samlet løber den formodede svindel op i 117 millioner kroner.

Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk.

Langt hovedparten af pengene er ifølge tiltalen overført i perioden mellem 1997 og 2018.

Hun mistænkes for at have tastet sin egne kontonumre ind i Socialstyrelsens systemer og på den måde overført pengene til sig selv.

Overførslerne vokser gradvist fra 1998 og op gennem 00'erne, inden størrelsen og hyppigheden på overførslerne begynder at løje af fra 2015 og frem til 2018.

I forbindelse med sagen har Bagmandspolitiet nedlagt påstand om konfiskation af mere end 113 millioner kroner.

Det er dog usikkert, om alle pengene kan skrabes sammen, sagde Morten Niels Jakobsen, der er chef for Bagmandspolitiet, i sidste uge.

- Vi leder meget bredt efter pengene og værdier, herunder indestående på konti, biler og fast ejendom i både Danmark og udlandet, og vi har fundet en del, som vi mener er omfattet af konfiskationskravet.

- Om samfundet nogensinde får alle pengene tilbage, kan jeg desværre ikke love, sagde Morten Nielsen Jakobsen.

Forskellen mellem de 113 og 117 millioner skyldes tilsyneladende, at Britta Nielsen i 2016 førte 3,8 millioner kroner tilbage til Socialstyrelsen.

Sagen kom frem i offentligheden i september, og Britta Nielsen blev anholdt i november i Sydafrika og kom få dage efter til Danmark.

Hun har været varefængslet siden da, men har på intet tidspunkt oplyst, hvordan hun forholder sig til anklagen mod hende.

/ritzau/