Britta Nielsen var tilsyneladende yderst gavmild i den årelange periode, hvor hun ifølge politiet svindlede sig til millioner.

Det kom frem ved tirsdagens retsmøde, hvor anklagemyndigheden fik lejlighed til at dokumentere sagens beviser.

Af dem fremgik det, at svigersønnen fik omkring 380.000 kroner, sønnen fik cirka 2,8 millioner kroner, og de to døtre, Nadia Samina Hayat og Karina Jamilla Hayat, fik henholdsvis 2,7 millioner og 1,3 millioner kroner.

Og på sagens betalingsoversigter vidner posteringerne da også om, at Britta Nielsen har haft et højt forbrug. De tunge udgiftsposter omfatter blandt andet ridning, nyt køkken og køkkenudstyr til 150.000 kroner, bilkøb til 800.000 kroner og smykker til 55.000 kroner.

Hertil fik den ældste datter også en Range Rover Evoque TD4 i 2012.

»Det er et eksempel på, at nogle af pengene blev brugt på at købe varer til andre,« lød det fra anklager Lisbeth Jørgensen, da hun var i færd med at dokumentere beviserne.

Samtidig kom det frem, at Britta Nielsen den 27. september 2018 overdrog en Range Rover, der tilhørte hende selv, til en person, som er beskyttet af navneforbud - ifølge anklageren helt gratis.

De mange millioner fik børnene, som alle er sigtet for groft hæleri, fra de i alt 116.023.862 kroner, som Britta Nielsen ifølge anklagemyndigheden overførte til sin egne konto gennem de 25 år, svindlen skulle have stået på.

I den samme periode skulle Britta Nielsen ifølge anklageren have hævet 25 millioner kroner i kontanter fra hæveautomater rundt om i Danmark.

Søgehistorik afsløret

Det var ellers forventet, at Britta Nielsen selv skulle afgive forklaring ved dagens retsmøde, men det stod hurtigt klart, at den ellers længe ventede forklaring heller ikke ville komme tirsdag.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, ville nemlig have sagen udsat yderligere, fordi han mente, at han fortsat mangler svar på sagsbehandlingen af Britta Nielsens udlevering fra Sydafrika til Danmark.

Men det afviste retsformand Vivi Sønderskov Møller med begrundelsen, at Britta Nielsen »stort set« har erkendt sig skyldig i svindel med det fulde beløb.

Og det fik i stedet Nima Nabipour til at råde sin klient til ikke at udtale sig, så længe han ikke har alle sagens akter.

I stedet påbegyndte anklagerne Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen sagens dokumentation, hvor offentligheden fik et nærmere indblik i, hvordan det var lykkedes Britta Nielsen at svindle med de mange millioner.

Det gjorde hun blandt andet ved nøje at forsøge at slette sine spor ved eksempelvis at slette afsnit i mails og standardpunkter i udfyldelsesformularer.

Britta Nielsen fjernede eksempelvis en svarmulighed, som kommunerne kunne benytte sig af, hvis de ville beholde overskydende tilskudsmidler til senere projekter, og i stedet endte de overskydende midler ifølge anklagemyndigheden på Britta Nielsens egen konto.

Ved dagens retsmøde kom det endvidere frem, at Britta Nielsen i dagene op til sin anholdelse søgte på blandt andet:

Hvordan man kan lave krypterede meddelelser, hvor man kan afsone i udlandet, Nyborg Statsfængsel, lukkede fængsler, og sikker opbevaring af smykker i Sydafrika.

Sagen mod Britta Nielsen fortsætter mandag.

Du kan genopleve dagens retsmøde minut for minut herunder: