Britta Nielsen fortæller i retten, hvordan og hvorfor hun tog penge, mens hun var ansat i Socialstyrelsen.

Gennem mindst 25 år tog Britta Nielsen fra de offentlige kasser, da hun som ansat i Socialstyrelsen blandt andet oprettede fiktive projekter for selv at skrabe tilskudsmidler til sig.

Det erkender hun sådan set at have gjort. Men hun mener, at pengene, som hun tog, var i overskud.

- I mine øjne har pengene ikke været udmøntet og dermed været i overskud. De skulle ikke have været ude at arbejde, og de er kommet retur fra projekter, der ikke skulle bruge dem.

- Det er den tilgang, jeg har haft til at tage de her penge, forklarer hun mandag i Københavns Byret.

65-årige Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for omkring 117 millioner kroner.

Hun erkender at have overført pengene til sig selv, men hun husker ikke de enkelte beløb og tidspunkterne, og derfor er der kun tale om en delvis tilståelse.

/ritzau/