Endnu en gang vælger Britta Nielsen og hendes søn frivilligt at lade deres fængsling forlænge i svindelsag.

Den svindelsigtede eksmedarbejder i Socialstyrelsen Britta Nielsen og hendes søn har tirsdag fået forlænget deres varetægtsfængsling i sag om underslæb og hæleri for mere end 100 millioner offentlige kroner.

Forlængelsen er sket frivilligt uden afholdelse af retsmøde. Det oplyser både specialanklager Kia Reumert fra Bagmandspolitiet og Københavns Byrets infocenter til Ritzau.

Sønnen blev anholdt 30. oktober i Johannesburgs internationale lufthavn i Sydafrika. Det skete, kort efter at han samme dag var blevet varetægtsfængslet in absentia og dermed internationalt efterlyst.

5. november blev Britta Nielsen så anholdt i en lejlighed i Johannesburg.

Mor og søn ankom til København 9. november, og dagen efter blev de begge varetægtsfængslet.

Selv om de hver fjerde uge har haft krav på at få vurderet deres fængsling på ny af en dommer, har både mor og søn hver gang valgt frivilligt at blive i deres celler.

Ud over mor og søn er Britta Nielsens to døtre og en svigersøn sigtet i sagen. Sigtelserne mod dem drejer sig om hæleri, altså om at have rådet over udbyttet fra svindlen.

Ingen af de tre er dog fængslet i sagen.

