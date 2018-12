En dommer i København skulle tirsdag have taget stilling til, om fængsling i svindelsag skulle forlænges.

Den svindelmistænkte Britta Nielsen og hendes hælerisigtede søn har begge valgt at acceptere, at deres fængsling forlænges.

Det oplyser henholdsvis advokat Jan Schneider, der repræsenterer sønnen, og Københavns Byret.

Planen var egentlig, at en dommer i København tirsdag skulle have vurderet, om der fortsat var grund til at holde de mistænkte bag tremmer.

Men i kraft af parrets beslutning er retsmødet nu aflyst.

Mandag har det ikke været muligt at træffe Britta Nielsens forsvarer. Derfor er det uvist, hvorfor hun ikke vil protestere mod fængslingen.

Omvendt forklarer sønnens advokat, at beslutningen for hans vedkommende på ingen måde skal forstås sådan, at hans klient erkender noget som helst. For det gør han ikke.

- Jeg har haft et enkelt møde med min klient, og vi har besluttet, at fængslingen forlænges på frivilligt grundlag i 14 dage, siger Jan Schneider.

- Det gør vi, fordi vi har brug for noget tid til at gennemgå sagen og revurdere strategien. Derefter har vi tænkt os at tage kontakt til politiet for at drøfte, hvordan vi kommer videre med sagen, siger forsvareren.

64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

Hendes tre børn - to døtre og den 48-årige søn - er sigtet for hæleri ved at nyde godt af de penge, som moren angiveligt har svindlet sig til.

Tilsyneladende mener politiet, at sønnens forbrydelse er værst. I hvert fald er ingen af hans to søstre fængslet.

Sønnen blev anholdt 30. oktober i Johannesburgs internationale lufthavn i Sydafrika. Det skete, kort efter at han samme dag var blevet varetægtsfængslet in absentia og dermed internationalt efterlyst.

5. november blev Britta Nielsen så anholdt i en lejlighed i Johannesburg.

Mor og søn ankom til København 9. november, og dagen efter blev de begge varetægtsfængslet.

Sønnen sigtes blandt andet for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved fra 2002 til 2018 at have modtaget udbyttet fra eller medvirket til at skjule udbyttet, som Britta Nielsen svindlede sig til.

I alt drejer hælerisigtelsen mod ham sig om 3,6 millioner kroner. Nogle modtog han via kontooverførsler, mens andre er modtaget i ejendomme.

Som nævnt nægter han sig skyldig. Det samme gør hans to søstre, som altså er på fri fod. Britta Nielsen har endnu ikke taget stilling til sigtelsen.

