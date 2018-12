Den svindelsigtede Britta Nielsen og hendes 48-årige søn har frivilligt valgt at forblive varetægtsfængslet i fire uger mere.

Derfor vil Britta Nielsen og hendes søn tilbringe både jul og nytår bag tremmer.

Det oplyser Københavns Byret til TV 2 mandag.

64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

Hendes tre børn - to døtre og den 48-årige søn - er sigtet for hæleri ved at nyde godt af de penge, som moren angiveligt har svindlet sig til.

Sønnens er den eneste af de tre børn som er fængslet.

Sønnen blev anholdt 30. oktober i Johannesburgs internationale lufthavn i Sydafrika.

5. november blev Britta Nielsen selv anholdt i en lejlighed i Johannesburg.

De ankom til København den 9. november, og dagen efter blev de begge varetægtsfængslet.

Det er to uger siden, at Britta Nielsen og hendes søn sidst valgte at forblive varetægtsfængslet i 14 dage, og nu har de igen frivilligt valgt at forlænge varetægtsfængslingen.

Først tirsdag den 15. januar skal en dommer tage stilling til, om varetægtsfængslingen skal opretholdes.

Sønnen nægter sig skyldig, mens Britta Nielsen endnu ikke har taget stilling til sigtelsen.