- Der har været en total mangel på kontrol af udbetalinger, siger ekspert om svindelsag i Socialstyrelsen.

Den svindelmistænkte Britta Nielsen skulle ikke bekymre sig om at blive kigget over skulderen af kolleger, når hun ifølge sigtelserne overførte millionbeløb fra Socialstyrelsens kasse til sine egne konti.

Med brugernavnet B02456 og et kodeord havde hun nemlig fri adgang til systemerne, så hun kunne logge på hvor som helst og når som helst.

Det afslører aktindsigter, Ekstra Bladet har søgt i Socialministeriet.

Og den 64-årige kvinde havde adgang til styrelsens mest vitale systemer.

Britta Nielsen havde brugerrettigheder til styrelsens økonomistyringsprogram Navision - og hun var desuden superbruger i det tilskudsadministrative system TAS, der spiller en helt central rolle i sagen.

Ifølge hvidvask-ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør i revisorjura.dk, er Britta Nielsens hjemmeadgang endnu en skærpende omstændighed i sagen:

- Der har været en total mangel på kontrol af udbetalinger. Og det gør sagen endnu værre, at hun har kunnet sidde derhjemme og gøre det her.

- Den manglende kontrol bliver også udstillet, når hun har været i stand til at foretage disse transaktioner hjemmefra, uden at andre har skullet godkende det, siger han til Ekstra Bladet.

I alt nåede Britta Nielsen ifølge sigtelserne at foretage mindst 272 transaktioner til en værdi af 111 millioner kroner i årene fra 2002 og frem.

Britta Nielsen sygemeldte sig fra jobbet i Socialstyrelsen i begyndelsen af september, og den 22. september lettede hun fra Zürich i Schweiz med et fly til Johannesburg i Sydafrika.

I al den tid havde hun fortsat adgang til systemerne. I en fortrolig orientering, Socialstyrelsen har givet til Socialministeriet, står der således, at "hendes adgange blev lukket den 24. september i forbindelse med mistanken".

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra børne- og socialminister Mai Mercado (K).

I et mailsvar skriver ministeriet, at man afventer to eksterne undersøgelser, herunder en revisionsundersøgelse:

Blandt andet skal omfanget og hændelsesforløbet omkring det påståede misbrug af tilskudsmidler klarlægges. Der skal også redegøres for, hvordan et sådant økonomisk misbrug af tilskudsmidler har kunnet finde sted.

Britta Nielsen og hendes søn, der er sigtet for groft hæleri, gik tidligere på måneden frivilligt med til at lade deres varetægtsfængsling forlænge.

Britta Nielsens to døtre er også sigtet for groft hæleri, men er fortsat på fri fod.

/ritzau/