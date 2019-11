Britta Nielsen og hendes kolleger havde kun latter til overs for den interne kontrol i Socialstyrelsen.

Kontrollen var nemlig så fesen, at selv en studentermedhjælper på stedet vil kunne ændre i kontonumrene og dermed svindle sig til penge.

Det forklarede den nu svindeltiltalte Britta Nielsen ved retsmødet tirsdag i Københavns Byret.

»Det var almindelig kendt, at der ikke skulle andet til end et kontonummer for at gøre det, som jeg har gjort. Det var en stående vittighed, at man kunne taste sit eget kontonummer ind og så tage en tur til Bahamas,« lød det fra den svindeltiltalte kvinde.

»Det var så let, at også studentermedhjælperne kunne gøre det samme.«

Undersøgelser og rapporter har også konkluderet, at kontrollen hos Socialstyrelsen har været mangelfuld.

Grådkvalt Britta

Tirsdagens retsmøde var i det hele taget præget af, at Britta Nielsens hidtil sikre facade krakelerede.

Den 65-årige tidligere afdelingsleder knækkede sammen gentagne gange og måtte løbende tørre de våde øjne med en serviet, mens hun forsøgte at gøre retten klogere på, hvordan hun lykkedes med at svindle sig til 117 mio. kr. ifølge tiltalen.

Da Britta Nielsen ville forklare, hvad der førte til, at hun i sin tid begyndte svindlen, blev det for meget.

For med en særdeles utryg barndom selv ønskede Britta Nielsen angiveligt, at hendes egne børn skulle have det trygt - økonomisk trygt. Hendes børn skulle ikke se fogeden komme på besøg, som hun selv havde oplevet som barn i en fattig familie og med en skrøbelig mor.

»Min mor var psykisk syg og var tit på Middelfart Hospital for at blive afgiftet efter selvmordsforsøg. Det blev på en eller anden måde en ond spiral for mig,« forklarede hun og tilføjede:

»Det var fuldstændig vanvittigt, at jeg tog så store beløb. Jeg kunne ikke lade være. Jeg har jo forstået, at det var forkert. Mens jeg sad i det, tænkte jeg, at ingen manglede de her penge. Jeg er så ked af det, og jeg vil ønske, at jeg kunne nøjes med at sige undskyld til mine børn, til min familie, til mine kolleger,« fremstammede Britta Nielsen grædende, inden retsmødet måtte afbrydes og hun skyndte sig ud i et baglokale.

Næste retsmøde i sagen er den 22. november.