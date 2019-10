Sagen mod Britta Nielsen fortsætter, selv om hun er blevet hentet af en ambulance.

Den svindeltiltalte Britta Nielsen er blevet kørt væk med en ambulance fra Københavns Byret, efter at hun fik et ildebefindende midt i retsmødet.

På trods af at hovedpersonen ikke er til stede, fortsætter retsmødet torsdag uden hende.

Det sker efter aftale med anklagerne og forsvareren, oplyser retsformand Vivi Sønderskov Møller.

Retsformanden fortalte ikke yderligere om Britta Nielsens tilstand.

Dermed genoptager den ene anklager, Lisbeth Jørgensen, sin forelæggelse af sagen.

Britta Nielsens forsvarer, advokat Nima Nabipour, fortalte umiddelbart efter frokostpausen, at hun under sin varetægtsfængsling har været indlagt med hjerteproblemer og derfor tager medicin.

Han fortalte i den forbindelse, at Britta Nielsen i frokostpausen fra klokken 12 til 13 havde følt sig lidt svimmel.

Hun bad derfor om en ekstra pause, og det var i den forbindelse, at advokaten kom løbende ud fra et tilstødende lokale og råbte, at der skulle ringes efter en ambulance.

/ritzau/