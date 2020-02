Den bedrageridømte afdelingsleder fra Socialstyrelsen kan ansøge om at blive løsladt på prøve.

Den tidligere afdelingsleder i Socialstyrelsen Britta Nielsen kan smage på friheden igen i foråret 2023, såfremt hun opnår at blive løsladt på prøve efter at have afsonet to tredjedele af straffen.

Britta Nielsen har i realiteten allerede afsonet en del af den straf på fængsel i seks år og seks måneder, som Københavns Byret tirsdag idømte hende.

Hun har nemlig været varetægtsfængslet siden november 2018, da hun blev udleveret fra Sydafrika, hvor hun var blevet anholdt.

Ifølge Kriminalforsorgens regler kan man ansøge om at blive prøveløsladt, når der en tredjedel af straffen tilbage.

En prøveløsladelse indebærer, at Kriminalforsorgen fastsætter nogle vilkår.

Hvis man ikke kan leve op til vilkårene, eller hvis Kriminalforsorgen vurderer, at der er for stor risiko for ny kriminalitet, kan det blive til et afslag.

I 2018 fik 39 procent afslag på deres anmodning om at komme fri efter to tredjedele af tiden. Men godt 2000 dømte fik dog tilladelse til at komme fri på prøve.

En betingelse for at komme ud før tid er, at den dømte har et sted at bo og kan klare sig økonomisk.

Loven rummer dog også mulighed for at blive løsladt efter at have afsonet halvdelen af straffen.

