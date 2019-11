Britta Nielsen og hendes mand var kommet i økonomisk uvejr i forbindelse med et huskøb.

Det var en økonomisk presset situation på hjemmefronten, der fik Britta Nielsen til at svindle med Socialstyrelsens tilskudsmidler.

Det fortæller hun mandag formiddag i Københavns Byret, hvor hun for første gang sætter ord på, hvad der fik hende til at begå bedrageri.

- Jeg faldt for en fristelse i systemet til at lave en overførsel, som skulle hjælpe på økonomien, siger en lavmælt Britta Nielsen.

- Jeg havde fået udgifter, som jeg ikke kunne betale. Jeg var kommet i Ribers, fortæller hun.

Problemerne opstod blandt andet, efter at hun og hendes nu afdøde mand købte et hus i Hvidovre i 1986. Manden døde i 2005.

Britta Nielsen fortæller, at parret havde fået deres tre børn på det tidspunkt, hvor hun første gang overførte penge til sig selv fra Socialstyrelsen.

Men de nærmere detaljer husker hun ikke længere. Heller ikke hvor mange penge, hun har støvsuget fra de offentlige kasser.

- Jeg har ingen fornemmelse af, hvor mange år jeg har gjort det. Jeg har heller ingen fornemmelse af, hvordan beløbet er blevet så stort, som det er blevet, lyder det fra Britta Nielsen.

Hun fortæller, at hun forsøgte at skjulte svindlen fra sin familie. Det gjorde hun blandt andet ved at oprette en konto i Danske Bank, selv om hende og manden har Nordea som bank.

Men manden fandt alligevel ud af, at hun havde lavet den ulovlige overførsel.

- Der kommer et kontoudtog fra banken. Det kommer i vores postkasse. Han åbner og spørger så, hvad det er.

- Jeg fortæller ham, hvad jeg har gjort. Han siger, at jeg skal skynde mig at sende dem tilbage. Han bliver frygtelig vred. Det lover jeg at gøre, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det gjort, siger hun.

Derfor sendte hun ikke pengene tilbage.

/ritzau/