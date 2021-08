Svindeldømte Britta Nielsen kan ende med at gå hen og få afgørende betydning i sagen mod sine tre børn.

Det kom frem, da Østre Landsret mandag tog hul på ankesagen mod Jamilla Hayat, Samina Hayat og Jimmy Hayat.

Alle har de anket dommen fra sommeren 2020 til frifindelse, hvor de ved Retten i Glostrup blev kendt skyldige i hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Samina Hayat fik den hårdeste dom på tre år og seks måneders fængsel, mens storesøsteren Jamilla Hayat fik den mildeste straf på halvandet års fængsel.

De to søstres storebror, Jimmy Hayat, blev idømt to år og seks måneders fængsel.

Ved Retten i Glostrup var Britta Nielsen ligeledes indkaldt som vidne, men afviste at afgive forklaring, da hun i retslokalet på selve retsdagen blev gjort opmærksom på, at hun ikke havde pligt til at vidne i sagen.

Noget kunne imidlertid tyde på, at vi i forbindelse med ankesagen får Britta Nielsens version af børnenes kendskab til hendes svindel.

Her er det nemlig sønnen Jimmy Hayats advokat, Jan Schneider, som har indkaldt Britta Nielsen som vidne.

Østre Landsret behandler ankesagen over ni dage, og på førstedagen blev sagen forelagt for retten, ligesom man også nåede at gennemgå den forklaring, som Samina Hayat tidligere har afgivet.

Senioranklager Kaare Linde gjorde indledningsvis klart, at kernen i sagen er, om det er strafbart at modtage store pengebeløb fra sin mor, uden man stiller nærmere spørgsmål til det.

Det var advokat for Jamilla Hayat, Peter Secher, imidlertid ikke enig i.

Hen mener derimod, at det i højere grad er et spørgsmål om, hvilken undersøgelsespligt man har, hvis man, som det er tilfældet her, modtager store pengebeløb fra sin mor.

Advokaten for Samina Hayat, Christian Bjerrehuus, delte det synspunkt og henviste desuden til både SØIK, Danske Bank og Skats ageren i sagen – eller mangel på samme.

Ingen af de tre børn har undervejs bestridt, at de har modtaget penge, heste, biler og en andelsbolig for henholdsvis 37 millioner kroner, 10 millioner kroner og 3,4 millioner kroner.

Men de har imidlertid afvist, at de havde kendskab til, hvor pengene kom fra. I stedet har de hævdet, at pengene efter deres overbevisning kom fra arv efter deres afdøde far og en livsforsikring.

Faderen døde i 2005, og undervejs i sagen er det kommet frem, at arven var på 290.000 kroner.

Da de tre børn blev kendt skyldige i byretten, valgte retten at tilsidesætte deres forklaringer og henviste til, at moderen havde haft en almindelig økonomi.

Retten i Glostrup fandt det med andre ord bevist, at børnene måtte have indset, at det var sandsynligt, at værdierne stammede fra et kriminelt forhold, og havde accepteret dette.

Om Østre Landsret kommer frem til samme konklusion, ved vi 5. oktober, hvor der ventes at falde dom.