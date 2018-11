B.T. i Sydafrika: I en stor celle med plads til seks indsatte sidder den svindelmistænkte Britta Nielsen og håber på at blive udleveret til Danmark.

Selv om de fleste nok frygter at skulle sidde i en sydafrikansk arrest, skulle Britta Nielsen dog have det godt i cellen på politistationen i Pretoria.

Det siger en kilde, der har talt med Britta Nielsen på tomandshånd inde på politistationen, men som ikke vil fremstå med navn.

En ansat på stationen fortæller desuden, at Britta Nielsen sidder i en stor celle kun for kvinder. Men eftersom hun er den eneste kvindelige indsatte på politistationen lige nu, har hun cellen for sig selv.

Foto: Rasmus Nielsen Bitsch Vis mere Foto: Rasmus Nielsen Bitsch



Dermed har Britta Nielsen bedre forhold end de fleste fængslede i Sydafrika. Landet er kendt for sine overfyldte fængsler, hvor trange celler kontrolleres af konkurrerende bander.

Tirsdag blev ventetiden på politistationen i Pretoria afbrudt af besøg fra både Den Danske Ambassade i Sydafrika og af en af den 64-årige kvindes sydafrikanske advokater.

»Vi er alle interesserede i at få processen til at glide så glat som muligt. Vi er ikke interesserede i at slås, og hvis vi skal slås, så gør vi det i retten,« sagde hendes advokat Stiaan Krause, da B.T. interviewede ham lige efter hans møde med Britta Nielsen.

Advokaten er i intense forhandlinger med sydafrikanske myndigheder om vilkårene for Britta Nielsens udlevering til Danmark.

Foto: Rasmus Nielsen Bitsch Foto: Rasmus Nielsen Bitsch Vis mere Foto: Rasmus Nielsen Bitsch Foto: Rasmus Nielsen Bitsch

B.T. forsøgte både mandag og tirsdag at komme ind til Britta Nielsens celle for at få svar på den byge af spørgsmål, der har rejst sig i sagen, hvor hun er sigtet for at svindle for 111 millioner kroner via sit job som afdelingsleder i Socialstyrelsen.

Hvorfor gjorde hun det? Har hun brugt alle pengene? Hvad vil hun sige til alle de socialt udsatte, der er gået glip af den hjælp, som hun angiveligt har brugt på heste, dyre biler, diamanter, smykker og safariejendomme i Sydafrika?

På politistationen sidder Britta Nielsen fængslet i et rødt murstenshus. For at komme ind til Britta Nielsen skal besøgende først forbi en stor jernport, før man kommer til en dør, der er afskærmet af en gitterlåge.

En betjent med en nøgle hængende om halsen bevogter lågen.

»I kommer ikke til at besøge Britta, forlad så området,« lød det, da B.T. i går præsenterede sig foran lågen.

Betjentene på politistationen i Pretoria er vant til at håndtere pressen. Det er den samme station, hvor den verdensberømte handicapatlet Oscar Pristorious, også kendt som Blade Runner, sad fængslet, da han var anklaget for mordet på sin kæreste, modellen Reeva Steenkamp.

Udlevering kan trække ud

En anden af Britta Nielsens sydafrikanske advokater har tidligere udtalt, at han forventede kommer på et fly mod Danmark allerede torsdag aften.

Det er advokat Stiaan Krause dog ikke så sikker på, siger han til B.T. foran politistationen.

Det kan være en langvarig proces, og han arbejder på at få flest muligt detaljer i forhandlingerne på plads, inden Britta Nielsen igen skal møde i retten i Randburg, Johannesburg, torsdag.

»Resultatet af forhandlingerne kommer vi først til at se i retten,« siger han.

Hvis udleveringen trækker ud, betyder det sandsynligvis, at Britta Nielsen ikke kan blive i den relativt komfortable arrest i Pretoria. Arresten på politistationen bruges nemlig udelukkende som midlertidig indkvartering af fanger, hvis sag ikke er behandlet i retten.

Sydafrika vil ikke være flugtparadis

Ved et pressemøde tirsdag udtalte den sydafrikanske politiminister, at han glædede sig over anholdelsen af Britta Nielsen og den anden sigtede i sagen.

Sydafrika vil nemlig ikke være paradis for fanger på flugt, og samarbejder derfor gerne med andre lande og internationale politimyndigheder.

Det var resultatet af dette samarbejde, Britta Nielsen oplevede på egen krop, da hun flankeret af betjente fra Interpol blev eskorteret ind på politistationen fra en skinnende hvid VW Caravelle med tonede ruder mandag.