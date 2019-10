Britta Nielsen er tirsdag mødt op i Københavns Byret. Det er planen, at hun skal afgive forklaring i sagen.

Efter at have været fraværende fra retssagen mod sig i sidste uge er den svindelanklagede Britta Nielsen tirsdag mødt op i Københavns Byret, hvor sagen mod hende fortsætter.

Tilhørerne blev holdt hen i ni minutter, inden at Britta Nielsen klokken 09.39 trådte ind i byrettens nævningeretssal med det hvælvede loft og de to store lysekroner. Retsmødet skulle efter planen være gået i gang 09.30.

Sagen mod hende blev indledt i den forgangne uge. Men dommere, advokater, anklagere og tilhørere nåede kun at høre to ord fra Britta Nielsens mund.

Ordene var "bare Britta" og var svar på retsformandens spørgsmål om, hvilket af hendes to fornavne hun vil kaldes - hendes fulde navn er Anna Britta Troelsgaard Nielsen.

Inden hun kom i vidneskranken for at afgive forklaring, fik hun det dårligt og blev hentet af en ambulance. Og da retten blev sat igen fredag, var det uden Britta Nielsen, som ifølge sin advokat, Nima Nabipour, stadig var dårlig.

Sagen begyndte at rulle sidste efterår, da man opdagede urent trav i Socialstyrelsens økonomi.

Britta Nielsen blev efter en retskendelse 30. september 2018 internationalt efterlyst - mistænkt for gennem en årrække som afdelingsleder i Socialstyrelsen at have kanaliseret millioner af kroner over på egne konti.

Hun blev 5. november anholdt i Sydafrika og indgik en aftale med Rigsadvokaten om frivilligt at rejse til Danmark, hvor hun har siddet fængslet siden 10. november. Britta Nielsens søn og to døtre er også sigtede i sagen.

Da retssagen begyndte i sidste uge fortalte advokat Nabipour, at Britta Nielsen erkender sig skyldig i en del af anklagepunkterne. Resten kan hun ikke huske, og derfor kan hun ikke erkende, lød det.

Samlet set er hun anklaget for at have kanaliseret 117 millioner kroner fra de såkaldte satspuljemidler over på egne konti.

