Fredagen skulle være brugt på vidneafhøringer af Britta Nielsens kollegaer, men Nielsen er syg.

Britta Nielsen er atter blevet syg og kan derfor ikke møde til fredagens retsmøde i sagen mod hende.

Det oplyser retsformand Vivi Sønderskov Møller i Københavns Byret.

Til dagens retsmøde var planen, at flere af Britta Nielsens kollegaer skulle vidne, men efter alt at dømme bruges dagen på, at anklagemyndigheden kan fremlægge yderligere dokumentation.

/ritzau/