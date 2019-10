Overskydende beløb fra sociale projekter i seks kommuner og en region passer på kroner og ører med beløb, som Britta Nielsen er tiltalt for at have overført til sin egen konto, skriver kommunen.dk.

Dermed tyder alt på, at hun har brugt kommunerne og regionen til at camouflere svindlen.

Det har tidligere været fremme, at Roskilde og Nyborg kommuner er involveret i sagen. Nu kan kommunen.dk på baggrund af aktindsigter i anklageskriftet og i korrespondancer mellem Socialstyrelsen og de pågældende tilskudsmodtagere fortælle, hvordan Britta Nielsen formentlig også har brugt Fredericia, Næstved, Holstebro og Jammerbugt kommuner samt Region Syddanmark til at omdirigere mindst 3.113.570 kr. til sig selv siden 2013.

Aktindsigterne viser, at Britta Nielsen flyttede de overskydende beløb i kommunernes projekter til sin egen konto, vurderer professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh, der har set kommunen.dk’s materiale.

- Det er efter alt at dømme det, der har været fremgangsmåden, når vi nu også kan se, at beløbene stemmer med anklageskriftet, siger han.

Professoren spotter to modeller, hvor det kunne lade sig gøre for Britta Nielsen at overføre differencen til sig selv:

I den ene er det sket, efter at kommunen eller regionen har sendt fakturaer på mindre end det bevilgede.

I den anden har hun undervejs i projektet konstateret et mindreforbrug og derfor udbetalt mindre end bevilget.

Første model ser ud til at have været brugt i et projekt i Fredericia i 2013, da kommunen havde mindreforbrug og derfor ikke bad om at få udbetalt den sidste rate på 649.800 kr. Nøjagtig samme beløb, som Britta Nielsen er tiltalt for at have overført til sig selv i marts 2014.

- Jeg sidder med en følelse af, at det er ubehageligt at have været i berøring med sådan en sag her. Det smitter jo af på Fredericia, fordi det er et projekt, vi har kørt, siger økonomidirektør i Fredericia, Tommy Abildgaard til kommunen.dk.