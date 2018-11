64-årige Britta Nielsen bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag morgen kl. 10. Det oplyser Bagmandspolitiet på Twitter.

Det kommer til at ske i retten på Frederiksberg ved København.

Den 64-årige hovedmistænkte bliver fremstillet i grundlovsforhør i morgen kl 10 i Retten på Frederiksberg #anklager — SØIK (@AnklagerSOIK) November 9, 2018

Britta Nielsen er over en årrække mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for mindst 111 mio. kroner.

Et beløb, hun fra 2002-2016 har overført til sine private konti.

Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen Vis mere Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen

I grafen herover fremgår det, hvor meget Britta Nielsen år for år har overført til sig selv.

Beløbene stiger støt frem til svindelens top i 2010, hvor Britta Nielsen overfører 15,3 mio. kr. til sig selv.

Britta Nielsen er fredag kort før klokken 13 landet i Københavns Lufthavn.

Under anholdelsen af Britta Nielsen i Sydafrika, anholdt bagmandspolitiet også den 38-årige mand der ligeledes er sigtet i sagen.