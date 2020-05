Britta Nielsen var gavmild i den årelange periode, hun snød Socialstyrelsen for mere end 100 millioner kroner.

Og det fik hendes tre børn i den grad glæde af.

Ved fredagens retsmøde i sagen mod hendes børn, der alle er tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i pengene, var det nemlig datteren Jamilla Hayat, der skulle svare på spørgsmål fra anklageren.

Og foruden de flere hundredetusinde kroner, som Jamilla Hayat fik overført fra sin mor Britta Nielsen over en årrække, så betalte den nu svindeldømte Britta Nielsen også datterens kosmetiske operation til 40.000 kroner.

»Jeg var utilfreds med min mave og med min vægt. Derfor fik jeg lavet en operation på min mave. Det er meget privat, men jeg fik gjort noget kosmetisk,« fortalte Jamilla Hayat, da anklager Kia Reumert spurgte ind til en samtale hende og Britta Nielsen havde haft via WhatsApp.

»Er det korrekt, at dine søskende også fik foretaget kosmetiske operationer,« fortsatte anklager Kia Reumert.



»Ja,« bekræftede Jamilla Hayat, som ellers havde haft store huller i hukommelsen indtil da.

Den hæleritiltalte kvinde havde i det hele taget svært ved at redegøre for mange de store pengebeløb, som hun i årenes løb havde fået overført fra sin mor, og som på mystisk vis var blevet indsat kontant på hendes konto.

Samlet set fik Jamilla Hayat overført mere end 200.000 kroner om året fra sin mor Britta Nielsen i en hel del år, men det var ifølge hende penge, der skulle anses som et slags lån.

Samtidig fik hun indsat langt over 500.000 samlet i kontanter på kontoen. Størstedelen af de penge kom imidlertid fra manden Kian Omid Mirzada, men hun vidste tilsyneladende ikke, hvor han havde dem fra.

»Han har altid tjent penge,« lød det fra Jamilla Hayat.

Hun undrede sig heller ikke over, hvor hendes mor havde de mange penge fra, og at hendes søskende i øvrigt også jævnligt fik dyre gaver i form af biler og grunde i Sydafrika.

»Som jeg sagde, så fik jeg den forklaring, at pengene kom fra min fars arv og de investeringer, som han havde lavet,« påstod Jamilla Hayet hårdnakket, efter at anklager Kia Reumert gentagne gange satte spørgsmålstegn ved hendes påståede manglende kendskab til Britta Nielsens svindel.

Men selv om familien har levet det søde liv i adskillige år, så gik Jamilla Hayat og hendes mand Kian Omid Mirzada ikke helt fri for myndighedernes søgelys. Parret var nemlig involveret i en skattesag, hvor det som følge af de mange store overførsler blev krævet, at hun skulle dokumentere sine indtægter.

Her konkluderede Skat imidlertid, at de oplysninger, som Jamilla Hayat og Kian Omid Mirzada fremlagde, var utilstrækkelige.

Jamilla Hayat er tiltalt for at have fået knap 3,5 millioner kroner af moren. Hun skal blandt andet have fået penge til en andelslejlighed samt til en Land Rover og en Audi A4.

Hendes bror er tiltalt for at have fået cirka 10,7 millioner kroner, og søsteren Samina Hayat skal have fået 37,2 millioner kroner.

Mens Samina Hayat aldrig har haft et egentligt arbejde og storebroren kun et par ungdomsjob, har Jamilla Hayat en kandidat fra CBS og arbejdede hos et pr-bureau, da morens svindel kom frem i oktober 2018.